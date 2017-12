«Valgomat» var nordmenns toppsøk på Google i år

Hvert år lager Google lister over de mest populære søkene. Disse søkene forteller en god del om hva folk flest er opptatt av i året som gikk.

Når det er stortingsvalg preger det alltid listene over mest populære søk. Toppsøket i 2017, det vil si det som økte mest, var «valgomat», heter det i pressemeldingen fra Google.

Selskapet melder videre at det ble skrevet mye om sperregrensen, og hvilke partier som kunne falle under eller krype over, og «hva er sperrefrist» er det nest mest populære «hva er…»-søket i 2017. På andreplass over «hvordan»-søkene kommer «hvordan stemme».

AP «større» enn H

Den eneste politikeren på fem-på topplisten over norske kvinner og menn er Jonas Gahr Støre. Arbeiderpartiet kommer også rett foran Høyre på hovedlisten til Google.

Samtidig som Bitcoin-kursen har skutt i været har nordmenns interesse for kryptovalutaen økt, og i 2017 har Google både sett en stor økning i søkene på «hva er bitcoin» og «hvordan kjøpe bitcoin». I relaterte valuta-nyheter kommer «nye sedler» inn på plass nummer sju over nyheter nordmenn var opptatt av i 2017.

På feltet nyheter troner imidlertid orkanen Irma på topp.

«Skam» i Danmark

I Danmark var man mest opptatt av å søke på ordet død. Ubåtsaken, døde kunstnere og den onde klovnen i filmen «It» tronet på toppen over danskenes Googlesøk.

Den norske tv-serien «Skam» ligger på en solid annenplass etter søket «It» både i generelle søk og søk om kultur og underholdning.

Også i Danmark ble det flittig søkt på leketøyet spinner, som havnet på søkeplass tre.

Oppskrifter

Når det gjelder nordmenns interesse for oppskrifter og matretter topper spørsmål om lammelår, drops, sjokoladepizza og fårikål, mens Aperol Spritz er den første og eneste drikken på topp ti.

Oversikten over året som har gått, viser at nordmenn ikke slutter med å spørre om hvorfor vi stiller klokka, hvorfor man blir støl og hvordan man skriver jobbsøknad. Nytt for 2017 viser økt interesse for hvordan man senker blodsukkeret, laster ned fra Netflix og hvordan man skreller granateple.

I 2017 var det et par klassikere som forsvant ut. Nordmenn lurer ikke lenger på hvordan man koker egg eller hvordan bli gravid.

Interesse for ideologi

Om mange søk virker trivielle, viser oversikten også at nordmenn er interessert i ideologi (tredjeplass på hva er listen).

Hva er en feminist, hva er sosialisme, hva er et etisk dilemma og hva er en narsissist var blant spørsmål som opptok oss.

Nordmenn spør også ofte Google hvorfor man får hold, men her finner man ikke svar. Ifølge forskning.no har vitenskapen ikke noe godt svar på akkurat det.

Verdensbasis

På verdensbasis kom orkanen Irma på førsteplass over søkeord.

Under kategorien «hvordan lage» kom «how to make slime», hvordan lage gjørme.

Kyllingbryst danker for øvrig ut norsk lammelår når det gjelder interessen for oppskrifter internasjonalt.