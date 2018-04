Aud Berggraf Sæbø, professor emerita i drama ved UiS, mener det er helt greit at barna ser TV i lunsjpausen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Hovedargumentet er at de fleste får spist opp maten sin. Jeg har vært i klasserom i årevis og ser at det blir en helt annen ro i spisepausen når barna ser TV. Det kan lett bli mye krangling når elevene ikke har et felles konsentrasjonspunkt, mener Sæbø.