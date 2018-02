Uber vil gjøre comeback i Norge

– Uber ønsker å bli regulert og operere innenfor det norske transportregelverket. Det nye foreslåtte regelverket går i riktig retning, skriver Ubers talsperson Daniel Byrne i en e-post til Dagens Næringsliv.

I slutten av januar sendte de et brev til Samferdselsdepartementet hvor de kommer med innspill til ny yrkestransportlov. Der foreslår de en løyveordning og anbefaler at forhåndsprising for forhåndsbestilte turer blir påkrevd.

Samferdselsdepartementet opplyser til DN at det ennå ikke er klart hva slags forslag departementet vil sende på høring.

– Det er imidlertid bestemt at det skal videreføres et krav om drosjeløyve, men at vi skal se nærmere på innholdet i de objektive kravene som stilles for å få løyvet, skriver kommunikasjonsrådgiver Frøydis Tornøe i en e-post til avisen.

Uber valgte i fjor høst på ubestemt tid å legge ned sin hovedtjeneste Uber Pop, etter at politiet i Oslo hadde kommet frem til at tjenesten var ulovlig. Limousin-tjenestene Uber Black, Uber Lux og Uber XXL er lovlige, og drives fortsatt i Norge.

Terje Pedersen / NTB scanpix