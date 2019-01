(Bergens Tidende): Nødetatene rykket i 17-tiden ut til en trafikkulykke hvor en taxi hadde kjørt utfor veien.

Hendelsen fant sted i en bratt skråning på Vikøy i Kvam, og veiene skal ha vært glatte på stedet.

En traktor var raskt på plass, og fikk holdt bilen fast med stropper.

De to personer som satt i taxien ble sittende i bilen i tre kvarter før de ble hentet ut av brannvesenet, ifølge Bergens Tidende.

Personene framstår uskadet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

– Vi fikk melding 16.55 fra stedet. Det er en bil som står på vippen utfor kjørebanen. Det skal være bratt på stedet, og det var fare for at den kunne seile videre, sa vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen like etter hendelsen.

Brannvesenet arbeider nå med å få bilen opp på et sikkert område.

Hendelsen skjedde ikke i nærheten av sjø.