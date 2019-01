Grytidlig om morgenen 31. oktober 2018 , den dagen Anne-Elisabeth Hagen skal ha blitt bortført fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar, gikk Victoria Viita Kristiansen forbi eiendommen.

– Jeg var på vei til jobb og passerte huset deres, slik jeg gjør nesten hver dag, sier Victoria Viita Kristiansen til Aftenposten.

Hun bor noen få hus bortenfor huset til ekteparet Hagen og går omtrent hver dag forbi boligen deres på vei til jobben i en dagligvarebutikk.

Olav Olsen

Fakta: Dette er saken Anne-Elisabeth Hagen (68) har vært borte siden 31. oktober. Hun er gift med investor Tom Hagen, en av Norges rikeste personer. De som skal ha bortført henne har fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta. Huset til ekteparet Hagen ligger i en rolig blindvei og bærer ikke preg av at en av Norges rikeste menn bor der.

Politiet tyr til nye etterforskningsskritt: Vurderer søk i vann ved Hagen-familiens bolig

Har glemt detaljer

Først onsdag den 9. januar, 71 dager etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant, gikk Øst politidistrikt ut med informasjon om at hun var savnet og at saken etterforskes som en kidnapping. Hun skal ha blitt borte om morgenen eller formiddagen 31. oktober.

Da hadde politiet jobbet med saken i full hemmelighet i ti uker, på grunn av trusler mot Hagens liv, faren for kontraspionasje og krav om at politiet ikke skulle involveres.

Klokken var halv syv om morgenen da Kristiansen passerte Hagen-ekteparets bolig den dagen kidnappere skal ha slått til. Så tidlig var det fortsatt mørkt.

– Jeg la ikke merke til noe spesielt. Men hvis politiet hadde spurt meg om det var lys i huset eller ikke, ville jeg ikke ha husket det. Hvis jeg hadde fått vite om dette før, ville jeg kanskje ha husket flere detaljer, sier hun.

De aller nærmeste naboene er blitt avhørt av politet, men privatetterforsker Tore Sandberg er blant dem som mener at politiet kan ha kastet bort dyrebar etterforskningstid og beviser ved ikke å offentliggjøre forsvinningssaken tidligere. Politiet selv utelukker heller ikke at spor kan ha blitt kalde eller borte.

Privat / Politiet

Dette vet vi ikke: Her er de ubesvarte spørsmålene i forsvinningssaken

Ringte politiet selv

Først onsdag denne uken, da saken ble offentlig kjent, fikk 24-åringen vite om dramaet i nabolaget sitt. Victoria Viita Kristiansen ringte selv politiet for å fortelle at hun hadde passert huset den morgenen Hagen forsvant.

– Jeg er litt sjokkert over at det tok så lang tid før politiet gikk ut med informasjon om at en kvinne i nabolaget er blitt kidnappet, sier Kristiansen.

Hun kjenner ikke ekteparet Hagen, men er rimelig sikker på at hun har møtt den savnede kvinnen i nabolaget.

– Jeg tror jeg har møtt henne da hun gikk på tur med hunden sin, men jeg har ikke snakket med henne, sier naboen, som synes det er ubehagelig å tenke på hva som har skjedd noen få hus bortenfor hjemmet sitt.

Øst politidistrikt som leder etterforskningen ville lørdag ikke kommentere kritikken fra Kristiansen.