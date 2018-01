To kritisk skadet i frontkollisjon

Tre av mennene satt i den ene bilen, mens den fjerde skadede var alene i sin bil, opplyser politiet til VG

– Det er fire menn i alderen 35 til 55 år. Jeg kan ikke si noe om skadeomfanget for de to som er sendt til Hamar, annet enn at de er skadet. Dette er en møteulykke, så det tyder jo på at en bil har kommet over i motsatt kjørefelt, men vi klarer foreløpig ikke å si hvem, sier operasjonsleder Dyre Antonsen.

Ulykken skjedde på riksvei 3 ved Kolomoen klokken 21.45. To personer satt fastklemt etter ulykken, opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp, men det er veldig glatt på stedet, sier operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt til VG.

Både ulykkesgruppen i Statens vegvesen og politiets teknikere skal undersøke ulykkesstedet.