Borch mottok grove meldinger fra høytstående politikere

– I perioden som leder av Senterungdommen fikk jeg meldinger fra høytstående politikere i andre partier som jeg i dag anser å være seksuell trakassering. Dette har vært tekstmeldinger av tydelig seksuell karakter, sier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) til Nationen.

Hun sier videre at hun ikke varslet om sakene, men at hun håndterte det på egen hånd. Hun påpeker at hun aldri har opplevd seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i eget parti.

– Jeg har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet av politikere i andre parti og av personer i næringslivet. Men det kan nok ikke sammenlignes med mange av de varslersakene man i dag ser. For meg har det vært viktig å da si klart ifra om at det ikke er greit. Jeg har også fått beklagelse av noen, sier Borch til Nationen.