1. januar økte sukkeravgiften med 83 prosent, mens avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 42,3 prosent.

2 milliarder kroner beregner staten å ta inn på budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.

– For oss er dette veldig gode nyheter. Godis, kylling og brus med og uten sukker er hva våre norske kunder liker, sier butikksjef Heidi Fouganthin på Nordby Supermarket, en liten mil fra norskegrensen.

Per Annar Holm

4 milliarder kroner

Nordens største dagligvareforretning på 6500 kvadratmeter bikket i 2016 en omsetning på 1 milliard kroner.

Over 90 prosent av kundene er norske, og i snitt fylles hver handlevogn de 2,5 millioner kundene triller ut, for 850 kroner.

Tar vi med hele det Olav Thon-kontrollerte Nordby Shoppingcenter, omsetter det for over 4 milliarder kroner, eller ca. en fjerdedel av den totale svensk-norske grensehandelen.

Senterledelsen tror at omsetningen ville ha økt med minst 1 milliard kroner om det svenske Systembolaget hadde åpnet her, men det svenske Polet vil hverken til Nordby eller Töcksfors Handelspark.

Begrunnelsen er at de hovedsakelig skal betjene de svenske kundene.

– Nordmenn hamstrer

De siste fem årene har senteret økt med 5–10 prosent hvert år, og veksten fortsetter.

– Mens våre svenske kunder handler for dagen eller helgen, driver nordmenn hamstring. Spesielt har vi sett en økning på frosne grønnsaker og kjøtt. Med de siste avgiftsøkningene i Norge tror jeg enda flere vil fylle opp handlevognene med brus, sier 59-åringen, som har 40 års erfaring fra grensehandelen.

En annen forandring, sier Fouganthin, er at de norske kundene nå gjør en komplett handel, de jakter ikke bare på lokkevarene.

– Jeg føler at nordmenn liker å planlegge litt lenger frem i tid og ha ekstra frysevarer eller tørrmat liggende, sier butikksjefen.

Sukkerfrie leskedrikker som Pepsi Maxi og Cola Zero selges typisk for 5 kroner literen (29,90 kr for 4 X1,5 liter), mens brett med Ramløsa eller sukkerdrikker selges for under hundrelappen.

Per Annar Holm

– Litt brus og litt kylling

Siden i høst har den svenske kronen styrket seg med 4–5 prosent og ligger nå nesten likt med den norske.

Likevel er det absolutt penger å spare på å kombinere en tur til Sverige med en sving innom Nordby, mener familien Tveisme fra Nøtterøy.

– Vi har fortsatt igjen sjokolade fra julen, men brus, kylling, pasta og frosne grønnsaker er alltid greit å ta med, sier Bjørn Tveisme.

Per Annar Holm

Selveste sukkerhimmelen

Et av Skandinavias største eldoradoer for snop og slikk er Godisfabriken og Gottebiten, de enorme butikkene hvor tonnevis av sjokolade falbys:

– Jeg liker både søtt og surt, jeg, og nå sier mamma at jeg kan få kjøpe litt ekstra siden det er nyttår, sier syvåringen Leo.

Anett Solberg fra Moss tar ikke turen til Nordby ofte, men når sjansen byr seg, kjøper hun gjerne kjøtt- og melkeprodukter.

Frykter dyster fremtid

En av dem som frykter at den særnorske sukkeravgiften vil skape trøbbel, er konditormester Lars Forsberg hos Hval sjokoladefabrikk i Sandefjord.

Kakao og sukker vokser som kjent ikke i Norge, og en svak krone øker prispresset.

– 70–75 prosent av produksjonen vår er smågodt, og når vi på fjorten dagers varsel får en økning på over 80 prosent i sukkeravgiften, er dette totalt useriøst, sier Forsberg. Han setter sin lit til at NHO skal få drahjelp fra ESA når det gjelder å tukte avgiftslystne politikere.

