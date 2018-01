Uværet herjer på Vestlandet: Tak blåste bort -landet på biler i nærheten.

På Folgefonn skisenter i Hordaland (1390 meter over havet) er det blitt registrert vindkast på hele 48,5 m/s. Dette tilsvarer kategori orkan.

– Vi er midt i stormen akkurat nå. Det blåser veldig godt ved fjellet langs kysten, sier Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til Aftenposten ved 08-tiden mandag.

Fylkene i Vestlandet, særlig Hordaland og Rogaland, er rammet av uværet. Også deler av Sør-Trøndelag er rammet av den kraftige vinden.

– Vinden vil fortsette hele dagen. Den vil etter hvert avta i Rogaland, og så i Hordaland. Natt til tirsdag vil den bevege seg nordover. Tirsdag vil det blåse godt i Nord-Norge, sier Selberg.

I Bergen ble det mandag morgen målt vindkast på 27,6 m/s. I Stavanger var vindstyrken oppe i 24,8 m/s, mens Haugesund opplevde 16,7 m/s.

Mandag morgen klokken 06.24 fikk politiet melding om at taket på en tomannsbolig i Skålvik i Fjell skal ha blitt revet av. Taket ligger nå over to biler på en parkeringsplass like ved. Det er store materielle skader på bilene, men ingen personer har kommet til skade.

Brannvesenet er fremme på stedet, og melder i 07-tiden at takdelene ligger i le for vinden, og det er derfor ikke fare for at de skal blåse videre og gjøre mer skade.

Tomannsboligen ligger på toppen av et boligfelt i Fagrehaugvegen, og boligen skal være nyoppført. Ingen flere personer er evakuert fra boligfeltet, opplyser politiet.

Det skal være totalt fem personer bosatt i boligene, og det er ikke beboelig selv om boligene er tette.

Statens vegvesen

La tilhengeren bli hjemme

På Sotrabrua har det gjennom hele natten vært vindkast på mellom 20 og 25 meter pr. sekund, men middelvinden har ligget på 20, opplyser trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen. Når middelvinden blir over 25, vurderes stenging.

– Vindretningen er ugunstig – det blåser sidevind, så folk må ikke under noen omstendighet kjøre med tilhenger over Sotrabrua nå på morgenen, sier Larsen til Bergens Tidende.

Askøybrua ligger mer i le, så her skaper vinden ikke problemer.

2211-tipser

Ellers var det mandag morgen ikke meldt om alvorlige skader i løpet av natten på grunn av været.

– Vi har noen nedblåste trær, men det kan komme flere meldinger om skader når folk begynner å våkne, sier operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt.

Innstilte ferger

På fylkesvei 164 mellom Kalandseid og Haugsdalen sperrer et tre veien, og Troldhaugtunnelen vil ha forsinket åpning på grunn av et tre som sperrer veien på Fanasiden av tunnelen. Dette gjelder retning Flesland.

På Fanafjellsveien ble det i natt meldom om et tre som henger delvis over veien.

Fergesambandet mellom Fedje og Sævrøy var mandag morgen innstilt, det samme er Leirvåg-Sløvåg.

Statens Vegvesen

Status fjelloverganger

Av fjellovergangene mellom øst og vest er det mandag morgen bare Filefjell som er helt åpen. Status er ellers denne:

Hardangervidda kolonne for kjøretøy over 7,5 tonn

Vikafjellet stengt

Hemsedal kolonne for kjøretøy over 7,5 tonn

Aurland-Hol stengt

Haukeli kolonne

Årdal-Tyin stengt

– Kle dere godt

Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet sier vi fortsatt vil merke vinden godt utover dagen.

– Det vil bli masse vind i hele dag, og det vil etter hvert komme nedbør som regn i lavlandet og ytre strøk. I indre og høyereliggende strøk vil nedbøren komme som sludd og snø. Så kle dere godt i dag, oppfordrer meteorologen.