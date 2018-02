Elevene skal møte opp senere på skolen. Blir møtt med misnøye.

Asker, Lillestrøm og Frogn videregående skoler blir forsøkskaniner når politikere skal prøve ut senere skolestart. I et brev sendt ut av Asker videregående skole blir det opplyst at de skal starte skoledagen klokken 09.00.

– Selv om den nye tiden vil gjøre at elevene kan sove litt lengre, er de aller fleste elevene negative til dette, forteller elevrådsleder Lena Dehli på Asker videregående skole til Aftenposten.

Skjermdump

Håper på økt trivsel og læringsmiljø

I november 2017 vedtok fylkestinget i Akershus forsøksprosjektet.

På sin hjemmeside skriver Akershus fylkeskommune følgende:

«Hensikten er å få kunnskap om hvorvidt tidspunktet for når elevene må møte til undervisning har innvirkning på resultater, trivsel og læringsmiljø.»

Arne-Rune Gjelsvik (Frp), leder av hovedutvalg for videregående opplæring, stiller seg positiv til forsøket.

– Vi ser mange fordeler ved at elevene starter litt senere. Flere studier fra utlandet viser at dette gir bedre konsentrasjon, mindre deprimerte elever og høyere motivasjon, forteller Gjelsvik.

Privat

Forsøket møtt med skepsis

Flere stiller seg kritiske til vedtaket. Fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus sier følgende om vedtaket:

«Det vil ikke være vesentlige pedagogiske og læringsmessige gevinster ved å forskyve skoledagen i den videregående skole.»

Lillestrøm videregående skole starter vanligvis kl. 08.10. Fra høsten 2018 kan elevene altså sove litt lenger. Elevrådsleder David Hettasch ved Lillestrøm forteller til Romerikes Blad om en bred skepsis.

– Vi har hatt undersøkelser blant elevene, nesten samtlige ønsker ikke endringen, sier Hettasch.

Han støtter dermed elevrådslederen i Asker.

Misfornøyd med skolevalget

Rektor Cathrine Kittilsen Zandjani ved Asker videregående skole er misfornøyd med å bli valgt ut som pilotskole.

– Jeg ble først spurt om noen skoler i regionen ville være med på dette, noe vi ikke ønsket. Til tross for dette blir vi en del av forsøket, opplyser rektoren.

Asker videregående skole

Asker videregående skole starter vanligvis klokken 08.15. Skoledagen er slutt 15.35. Når den neste høst blir med i forsøket, blir skoledagen kortet ned og varer fra 09.00 til 16.00. Dette er uheldig for skolen, mener rektoren.

– Vi skal inn i et ombyggingsprosjekt til høsten, og det innebærer at elever og lærere må flytte seg mellom skolebygg og midlertidig bygg. Da er det uheldig å korte ned pausene forteller, Zandjani.

Tror det ender lykkelig

Når Aftenposten spør lederen i hovedutvalg for videregående, Arne-Rune Gjelsvik (Frp), om skepsisen blant rektorer og elever, svarer han:

– Jeg tenker at det tar vi til orientering. Vi ønsker likevel å prøve dette forsøket. Minner om fraværsreglementet hvor mye folk protesterte, som viste seg i ettertid å være bra, svarer Frp-politikeren.

Ble valgt grunnet transportmuligheter

Seniorrådgiver Hans-Olav Hammersborg i seksjon for opplæring i Akershus forklarer at det er rent praktiske årsaker til at skolene ble valgt.

– Dette er skoler som er sentrumsnære. Vi har valgt slik at det skal være mulig for elevene å komme seg til skolen med offentlig transport, sier Gammelsrud.