Retten løslot mannen som er siktet for uriktig forklaring etter drapet på Janne Jemtland. Politiet anker.

Politiet påkjærer løslatelsen, noe som betyr at mannen blir sittende til Eidsivating lagmannsrett får behandlet saken over helgen.

Mannen ble pågrepet onsdag formiddag, og nekter straffskyld.

– Loven har en unntaksbestemmelse hvor det står at en i avhør som vitne ikke kan straffes «uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art». Dette visste min klient da han var i avhør 17. januar, sa advokat Jørn Mejdell Jakobsen etter at fengslingsmøtet var avsluttet ved 11.15-tiden.

Mannen i begynnelsen av 40-årene hadde på forhånd bedt om å få slippe å møte i Hedmarken tingrett, noe tingrettsdommer Mari Bø Haugstad godtok.

Rettsmøtet var åpent, med referatforbud for pressen.

Politiet ba om to ukers varetektsfengsling i isolasjon, men dette avslo altså retten.

Ukjent tilknytning til drapet

Mannen er tidligere dømt for bedrageri og brudd på narkotikalovgivningen. De to dommene ligger ti år tilbake i tid.

Spørsmålet er om han kan ha hatt en rolle med å hjelpe den drapssiktede med å frakte tobarnsmoren til Eid bro i Våler, der hun ble funnet i Glomma 19. januar, eller med å gi den siktede alibi.

Brumunddølen ble avhørt 17. januar som vitne, og pågrepet onsdag formiddag.

Politiets mener etterforskningen har vist at det er sannsynlighetsovervekt for at han må ha forklart seg uriktig under avhøret der han var formant om ikke å lyve.

Siktede: Skuddet gikk av ved et uhell

Samtidig understreker politiadvokat van der Eynden at de ikke mistenker at andre enn ektemannen var til stede da tobarnsmoren ble drept utenfor boligen natt til 29. desember.

Politiet har ennå ikke funnet håndvåpenet som ble brukt, eller hennes mobiltelefon.

– Siktede har knyttet seg til handlingen, men har sagt at skuddet gikk av ved et uhell, sier politiadvokat Andre Lillehovde van der Eynden.

Forklarer spor

Politiet mener den drapssiktede trolig fraktet snø med avdødes blod og plantet dette på to steder nær Brumunddal sentrum, før han meldte kona savnet.

Politiet har tidligere tatt beslag i siktedes traktor og har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser av denne på brannstasjonen i Hamar.

– Janne Jemtlands mobil slo inn på en basestasjon i Brumunddal 29. desember klokken 5 om morgenen. Deretter tror vi den ble ødelagt og kastet. Vi har søkt, men ikke funnet denne, sier politiadvokaten.

Dødelig skudd

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at dødsårsaken var at Jemtland døde som følge av en skuddskade, men politiet vil ikke si noe om hun ble beskutt med ett eller flere skudd.

– Vi kommer ikke til å si noe mer enn at dette var en skuddskade, sier politiadvokat Andre Lillehovde van der Eynden.

Politiet ønsket ikke å si noe om siktede, som i mer enn 20 år har vært tilknyttet den franske fremmedlegionen på Balkan og i Afrika, hadde våpentillatelse.

Hamar Arbeiderblad skrev torsdag kveld at de får opplyst fra flere hold at politiet mener Jemtland ble skutt med et håndvåpen i sitt eget hjem. Også til NRK og Aftenposten sier kilder at politiet mener Jemtland ble skutt med et håndvåpen i hjemmet sitt.

Avisen skriver at politiet er i gang igjen med avhørene av 36-åringens drapssiktede ektemann etter en pause.

Til å begynne med fikk siktede forklare seg fritt, nå konfronteres han med politiets egne funn og om disse er i motstrid med hva han selv har forklart.

Den drapssiktede sitter fredag i sitt åttende avhør.

Erkjenner ikke straffskyld

Den drapssiktede 46-åringen har i avhør erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

– Han har forklart og forklarer seg om det han vet, men erkjenner ikke straffskyld for siktelsen på forsettlig drap, sier advokat John Chr. Elden, som sammen med Ida Andenæs er mannens forsvarer.

