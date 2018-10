Glatte veier og snøkaos på Østlandet: – La bilen stå

Like før klokken 3 natt til tirsdag meldte Øst politidistrikt at de allerede hadde fått meldinger fra bilister som har problemer med sommerdekk i snøværet.

– Slik føret er nå er vår melding enkel: Har du sommerdekk på bilen, la bilen stå! Dette gjelder også de store inn- og utfartsveiene, skriver de på Twitter.

Samme oppfordring kommer fra Oslo politidistrikt. De ber folk ta en kvalifisert vurdering på om de må kjøre bil i dag. Vegtrafikksentralen i Øst oppfordrer bilister til å slippe busser og lastebiler fram og holde god avstand, skriver de på Twitter.

Sperret veien

– De første meldingene kom rett før klokken 3 på E6 utgående ved Ulvensplitten. Der har fire vogntog hatt trafikale problemer og E6 utgående ved Skulleruddumpa har flere lastebiler og to vogntog hatt problemer, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB klokka 5.

Vogntogene ved Ulvensplitten sperret i en periode avgjøringen til Alnabru, men har nå fått på kjetting og er kjørt videre. Også lastebilene ved Skulleruddumpa har kommet seg videre. Føreren av en av vogntogene anmeldes for å ha kjørt med sommerdekk, og kom seg ikke videre selv med kjetting.

I tillegg til vogntogene har også personbiler hatt problemer.

– Problemene kom rett etter at snøen begynte å dale ned i 3-tiden. Det snørt fortsatt og jeg antar det vil fortsett utover morgenen, sier Aune.

Laks i grøfta

Sørøst politidistrikt har bistått flere sjåfører natt til tirsdag. Blant annet kjørte en trailer med flere tonn laks av veien på E134 ved Nutheim i Selfjord kommune. Sjåføren ble sendt til legevakt for rutinesjekk. Det er veldig glatt på stedet, melder politiet.

I samme politidistrikt kjørte en mann i 20-årene inn i en midtrabatt i Sandefjord. Bilen hadde sommerdekk, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

Politiet i Innlandet melder at en person er sendt til Gjøvik sykehus for behandling av skader etter at han kjørte av veien på fylkesvei 191 i Nordre Land kommune og inn i en fjellskrent. Snøføre på stedet, informerer politiet.

Det var på forhånd meldt om kaos i trafikken på grunn av snøen som vil lave ned østafjells natt til tirsdag. Meteorologisk institutt advarer på Yr om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene. Statsmeteorolog Siri Wiberg varslet mandag ettermiddag at det kan være 10 centimeter snø over store deler av Østlandet fra tirsdag morgen, skriver NRK.