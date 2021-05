Lyngdal-drapet: Drapssiktet mann varetektsfengslet i fire uker

Mannen som er siktet for drap i Lyngdal, er varetektsfengslet i fire uker og blir værende på psykiatriavdelingen på Sørlandet sykehus. Han blir avhørt fredag.

Politiet gjør undersøkelser på stedet etter at en eldre kvinne ble funnet død i sitt eget hjem i Lyngdal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB-Even Lübeck

7 minutter siden

– Han varetektsfengsles i fire uker. Oppholdet fortsetter på psykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus. Det er ingen restriksjoner, så ingen brev- og besøksforbud, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt til NTB.

To psykiatere skal ta over saken og gjøre en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede over helgen.

Mannens forsvarer, advokat Berit Knudsen, sier han kan ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Han ble undersøkt av psykiatere torsdag. De kan ikke konkludere, men det er ting som tyder på at han har vært psykotisk da hendelsen skjedde, sier hun til NTB.

I rettslig forstand betyr psykotisk at man ikke kan straffes.

Er sønnen til avdøde

Samtidig sier advokaten at mannen blir avhørt fredag.

– Jeg vet ikke akkurat når, men det blir avhør, bekrefter hun.

Siktede er sønn til den avdøde kvinnen. Han ble pågrepet på åstedet i Lyngdal torsdag. Funn på stedet gjør at politiet mener hun ble drept.

De kriminaltekniske undersøkelsene bekrefter at det i forbindelse med hendelsen er brukt et skytevåpen. Dette våpenet mener politiet å ha kontroll på.

Politiet har fredag frigitt navnet på kvinnen som ble drept. Det er den 88 år gamle Aud Opsahl fra Lyngdal.

Pågrepet uten dramatikk

Knudsen har foreløpig bare snakket med siktede på telefon. Hun bekrefter at han har knyttet seg til drapet på moren.

– Han har ikke tatt noe stilling til straffskyld nå.

Kvinnen ble funnet død i sitt hjem like før klokken 10 torsdag av en ansatt i kommunen, som så varslet politiet.