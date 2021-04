Koronatiltak: Derfor får bergenserne gå på restaurant, men ikke Oslo-folk

De to største byene sliter med smitte i forskjellige aldersgrupper.

Slik så det ut på Bryggen i Bergen lørdag ettermiddag. Foto: Per Lindberg/BT

20. apr. 2021 19:12 Sist oppdatert 10 minutter siden

Mandag ble det klart at Bergen innfører nye, strenge koronatiltak for å hindre smittespredningen. Oslo-folk tenkte kanskje sitt da også bergensere fra i dag ikke får lov til å ha flere enn to besøkende.

Også terrasser og balkonger var inkludert i forbudet. I tillegg er det satt inn strenge tiltak målrettet mot barn og unge. Fra midnatt var det stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.