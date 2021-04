En mann siktet for medvirkning til drapet i Tønsberg. Politiet mener flere var innblandet og etterlyser denne personen.

Politistasjonssjef Øystein Holt mener at man nå har et gjennombrudd i saken om drapet på Bård Lanes (33), som forsøkte å løpe fra personen(e) som skjøt ham.

Politiet etterlyser denne personen etter drapet i Tønsberg tirsdag kveld. Foto: Politiet

22. apr. 2021 20:43 Sist oppdatert nå nettopp

33-åringen ble skutt og drept i Tønsberg tirsdag kveld. Han segnet om etter en flukt på 300 meter, og hadde selv klart å ringe medisinsk nødtelefon 112 og slå alarm. Klokken var da 22.14.

Lanes var ved bevissthet da han ble hentet av ambulanse og kjørt til Sykehuset i Vestfold, 500 meter fra funnstedet, men døde på sykehuset.

– Vi må jo si at det er et gjennombrudd, sier politistasjonssjef Holt til Aftenposten.

– Når ble vedkommende pågrepet?

– Vi har etterforsket to saker parallelt, drapssaken og bilbrannen på Sem samme kveld. Den siktede ble pågrepet noe tid etter bilbrannen. Vi mener nå at det er en sammenheng mellom drapet og bilbrannen, sier Holt.

Den pågrepne mannen er siktet for medvirkning til drap og blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Han er også siktet for oppbevaring av narkotika.

– Hva er grunnlaget for at dere har siktet ham for medvirkning til drap?

– Av hensyn til den pågående etterforskningen har vi ikke anledning til å kommentere detaljene rundt dette grunnlaget.

To andre mistenkte ble også pågrepet natten etter drapet som mistenkt for bilbrannen, men de vil bli løslatt. Etterforskningen har klarlagt at de to befant seg på et annet sted for tidspunktet for både drapet og bilbrannen.

Fordi den pågrepne mannen er siktet for medvirkning til drap, mener politiet at flere var involvert. Én av dem som kan være interessant for politiet ble filmet av et overvåkingskamera.

– Vi oppfordrer mannen på bildet til å melde seg til politiet, eller andre som gjenkjenner personen til å ta kontakt med oss, sier Holt.

– Hvor ble han filmet?

– I området mellom Kilengata 18 og stedet der fornærmede ble funnet.

Politiets kriminalteknikere i arbeid med vraket av bilen som brant kort tid etter drapet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Fanget på kamera

Tønsbergs Blad skriver at drapsofferet Bård Lanes skal ha kommet sammen med en kvinne inn i Kilen-bygget i Kilengata 18 der de gikk inn på solstudioet Brun og Blid.

Kort tid etter kommer Lanes ut. Bevegelsene hans synes på opptakene fra et overvåkingskamera i bygningen.

– Han går ut og så skjer det et eller annet på utsiden som gjør at han plutselig løper i retning av der han senere blir funnet skutt, sier politistasjonssjef Holt.

Driftsleder Kristian Vejle forteller til Tønsbergs Blad hva man ser på videoen:

– De viser at en mann går mot utgangen, og at døren åpner seg. Da ser vi at han brått begynner å løpe mot venstre, etter at han kommet ut, for så å bråsnu og løpe mot høyre, i retning Industrigaten, forteller Vejle til avisen.

Han mener at man ut fra videoen får et bestemt inntrykk av at mannen forsøkte å løpe fra noen.