Strøm og vann forsvant. Sentrum er evakuert. Kloakken renner rett ut.

GJERDRUM (Aftenposten): Hovedpulsåren for strøm, vann og avløp ble kuttet tvers av da leirmassene løsnet i Nystulia i Ask sentrum. Fylkesveien er dekket med 10 meter høy leirmasse. Det er mye arbeid som må gjøres for å få kommunen på fote igjen.

Ken Wiik er leder for tekniske tjenester i Gjerdrum kommune. Bak ham leverer en lastebil drikkevann. Jan T. Espedal

4. jan. 2021 22:15 Sist oppdatert nå nettopp

Gjerdrum kommune hadde før julen etablert en krisestab fordi det hadde vært et koronautbrudd på sykehjemmet. Men det var en langt større krise som vekket Ken Wiik natt til 30. desember.