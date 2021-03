Skjerpet beredskap ved seks helseforetak i sørøst – koronainnlagte firedoblet på én måned

Seks av ti helseforetak i Helse sør-øst har oppjustert beredskapen til gult etter flere koronainnlagte. I regionen er de innlagte nær firedoblet på én måned.

Tallet på koronapasienter i Helse sør-øst er firedoblet på én måned. Her er akuttmottaket til Akershus universitetssykehus (Ahus). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

26 minutter siden

De siste ukene har tallet på koronapasienter økt kraftig i Helse sør-øst, som er helseregionen med desidert flest av de 226 koronainnlagte her til lands.

17. februar var det 52 koronapasienter på sykehusene i regionen. Onsdag 17. mars er det 199 koronapasienter – nær en firedobling. På det meste våren 2020 var det 245 koronapasienter i Helse sør-øst.

Tallet på intensivpasienter har også steget kraftig den siste tiden i regionen – fra 14 17. februar til 49 i dag. 30 av disse får respiratorbehandling, mens det var elleve respiratorpasienter for en måned siden.

Onsdag var dette tallet steget til 34, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Oppjustert beredskap

Samtidig meldes det onsdag om smitterekorder både nasjonalt og i Oslo, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa tidligere denne uka at ting kan tyde på at de muterte virusvariantene kan gi litt mer alvorlig sykdom og dermed flere innleggelser.

På grunn av et økende antall koronapasienter og for å forberede seg på å kunne ta imot flere, oppjusterte Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Bærum sykehus i Vestre Viken beredskapen til gult nivå tirsdag.

Det er første gang siden 20. april i fjor at Bærum sykehus, som tirsdag hadde 20 koronapasienter, har gul beredskap.

– Den største utfordringen er økt press på Intensivseksjonen med flere covid-pasienter på respirator. Vi ser oss nødt til å redusere noe på planlagt kirurgi, men opprettholder all utredning og behandling av kreft samt øyeblikkelig hjelp-funksjonen, sa klinikkdirektør Trine Olsen da det ble kjent at beredskapen skjerpes.

Utsetter operasjoner

Beredskapen er også på gult ved Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus (Ahus), Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus i Helse sør-øst.

Gult nivå betyr at sykehusene omdisponerer ansatte fra andre steder i sykehuset for å behandle koronapasienter. For å få frigjort disse ressursene, reduserer sykehusene annen planlagt behandling, men øyeblikkelig hjelp, kreft, barn og psykisk helse og rusbehandling blir ikke berørt.

Bortsett fra ved Bærum sykehus er Vestre Viken helseforetak i grønn beredskap. Det samme er Sykehuset Telemark. De to eneste foretakene som er ved normal drift i Helse sør-øst, er Sørlandet Sykehus og Sykehuset Innlandet.