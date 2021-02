Kvinne som ble hentet ut av al-Hol-leiren, er tiltalt for IS-deltakelse

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot kvinnen etter straffelovens bestemmelse om ulovlig deltakelse i en terrororganisasjon.

Her passerer den nå tiltalte norske kvinnen og hennes to barn grensen fra Syria til Irak i januar 2020. Foto: Aftenposten

5. feb. 2021 08:26 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Kvinnen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da hun landet i Norge for et drøyt år siden, og har vært siktet for terrordeltakelse siden.

Kvinnen har to norske barn. Deres helsetilstand var avgjørende for at norske myndigheter valgte å hente henne ut av al-Hol-Leiren i Syria i januar i fjor.

Den da 29 år gamle kvinnen ble siktet for deltagelse i en terrororganisasjon av PST i for ett år siden. Hun nektet da straffskyld, opplyste hennes advokat til NRK. Hun hevder hun ikke reiste til Syria frivillig, men ble tatt med dit av ektemannen og at hun i årevis forgjeves forsøkte å komme seg ut igjen.

Da Aftenposten møtte henne i Syria i 2019, sa hun at hun «hadde gjort en feil» ved å gifte seg med islamisten Bastian Vasquez. Vasquez døde i 2015.

Regjeringens beslutning om hjemhentingen av kvinnen skapte voldsom misnøye i Frp, som endte med å gå ut av regjeringen.