23-åring dømt til fengsel for trusler mot Frp-politikeren Jon Helgheim

En 23 år gammel mann er dømt til 10 måneders fengsel for å ha sendt en truende Facebook-melding til Frp-politiker Jon Helgheim i fjor sommer.

Jon Engen-Helgheim (Frp) er tilfreds med at Oslo tingrett har dømt en mann til ti måneders fengsel etter at han sendte en truende melding til ham i fjor. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Anders R. Christensen og Peter Tálos

19. jan. 2021 13:29 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen er dømt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler, brudd på våpenloven og ulovlig oppbevaring av narkotika.

Det var NRK som først omtalte dommen.

Under rettssaken som gikk 7. januar, kjente mannen seg ikke skyldig i punktene som gikk på trusler mot Jon Helgheim.

«Fortsett å snakk dritt»

I meldingen oslomannen sendte til Jon Helgheim 15. juni i fjor, står det ifølge tiltalen blant annet:

«Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang.»

Helgheim kontaktet Politiets sikkerhetstjeneste etter å ha mottatt meldingen, og mannen ble pågrepet 2. juli.

Dømt seks ganger tidligere

Retten er klar på at meldingen er en trussel.

«Så vel 313, Young Bloods og 187 er grupperinger kjent for blant annet grov voldskriminalitet, og ved å henvise til disse, varslet han om et mulig fysisk angrep på Helgheim. Trusselen ble også fremsatt i en kontekst med flere sjikanerende og aggressive utfall. Den var derfor definitivt egnet til å skape alvorlig frykt», heter det i dommen.

Ifølge dommen sa mannen i et politiavhør at poenget med meldingen var å få Helgheim til å «åpne hodet sitt og tenke seg bedre om». De mener derfor at han forsøkte å påvirke Helgheim.

Mannen er tidligere domfelt seks ganger. Mellom 2018 og 2020 ble han blant annet dømt for seks tilfeller av trusler og fem tilfeller av vold eller trusler mot offentlig tjenestemann. Den siste dommen for trusler falt bare ti dager før han sendte den truende meldingen til Helgheim.

Helgheim: Uvanlig med trusler

– Jeg synes jo det er bra at dette blir tatt på alvor. Det handler om tryggheten i samfunnet og respekten for demokratiet. Det handler også om trygghet for den som ønsker å engasjere seg i debatten, sier Helgheim til NTB.

Som innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet er 39-åringen fra Drammen vel vant til opphetede debatter med skarpe utspill og karakteristikker. Men direkte trusler har han bare opplevd å få denne ene gangen.

– Jeg hører det snakkes om trusler, men jeg har vært aktivt lenge på et av de mest betente feltene vi har og det er den eneste trusselen jeg har fått. I Norge har vi kort avstand mellom politiker og befolkning, og det er helt tydelig en sperre for de aller fleste om at vi ikke truer hverandre. Dette må vi kjempe for å bevare, sier Helgheim videre.

Han sier at opplevelsen har vært ubehagelig for ham privat og for familien, men at ikke vil endre meninger eller arbeidsmetoder som følge av hendelsen.

Hadde avsagd hagle

Mannen er dømt er også funnet skyldig i en avsagd hagle og 19 patroner uten å ha tillatelse, samt en teleskopbatong. Disse ble funnet da politiet ransaket mannens leilighet i forbindelse med pågripelsen 2. juli.

Under rettssaken erkjente mannen straffskyld for dette forholdet.

Han ble også dømt for oppbevaring av mindre mengder narkotika.

Statsadvokaten er fornøyd

Statsadvokat Geir Evanger, som var aktor under saken, sier til NRK han er godt fornøyd med dommen. Han la ned påstand om ett års fengsel under rettssaken.

– Det sender et signal om at det er sunt i det offentlige ordskiftet med frisk debatt, og ikke så sunt med sjikanerende debatt, men det må man tåle. Men når man går over en strek og det blir trusler, så skal det en markant reaksjon til med en gang, sier Evanger.