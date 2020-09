Spesialenheten: Én tjenesteperson avfyrte skuddene som drepte 39-åringen på Bolkesjø

Det var én polititjenesteperson som avfyrte skuddene som tirsdag drepte en 39 år gammel mann på Bolkesjø i Telemark. To tjenestepersoner er mistenkt i saken.

Krimteknikere på stedet der en mann i 30-årene tirsdag ettermiddag ble skutt og drept av politiet ved Bolkesjø turisthotell i Telemark. Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

24. sep. 2020 13:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Politiet reiste til stedet på bakgrunn av melding fra AMK om en trusselsituasjon knyttet til en mann som fremsto påvirket. På bakgrunn av den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet av vitner og helsepersonell på stedet, vurderte politiet det som tidskritisk å få kontroll på mannen, skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

På bakgrunn av opplysningene ga politiet ordre om bevæpning.

– Da politiet kom i kontakt med mannen, oppsto en situasjon hvor en av tjenestepersonene avfyrte flere skudd mot vedkommende, skriver Spesialenheten.

To av tjenestepersonene som var involvert i oppdraget, har status som mistenkt. Ytterligere to tjenestepersoner som var til stede under hendelsen, er avhørt som vitner.

Vitne: Mannen hadde øks

Det var tirsdag ettermiddag i 16-tiden at hendelsen skjedde ved Bolkesjø turisthotell, nord for Notodden i Telemark.

Varden skrev onsdag at mannen i 30-årene tirsdag ringte til en kollega på arbeidsplassen på Notodden. Mannen skal ha vært sykmeldt en periode og skal ha slitt psykisk. Samtalen gjorde kollegaen bekymret og førte til at kollegaen dro til Bolkesjø sammen med en annen i firmaet.

– Da de kom inn i leiligheten, kom han mot dem med en øks. Han truet dem ikke med øksa, men de oppfattet likevel situasjonen slik at det var tryggest å gå ut. Han skal ikke ha fulgt etter dem ut av boligen, sier eieren av firmaet der mannen i 30-årene jobbet.

Kollegaene ringte deretter til politiet.

NTB snakket onsdag med fungerende leder Helle Gulseth ved etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten. Hun ville da ikke kommentere om det var funnet en øks på stedet.

Obduseres torsdag

Spesialenheten skriver at Kripos har bistått Spesialenheten med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Kripos vil også bistå med undersøkelser av tjenestevåpen og andre beslag. Den avdøde 39-åringen skal obduseres torsdag.

– Saken er høyt prioritert hos Spesialenheten. Det er nå for tidlig å si noe om når etterforskningen antas å være ferdig, skriver Spesialenheten.

Politiet vil støtte Spesialenheten

I en pressemelding fra Sørøst politidistrikt sier politistasjonssjef Helge Folserås ved Notodden politistasjon at de ønsker å støtte Spesialenheten i deres etterforskning og følger de reglene som gjelder i slike saker.

– Det er viktig at politiets maktbruk undergis en grundig ettergåelse, sier Folserås.

Han understreker at det per nå ikke foreligger informasjon som gir grunnlag for at tjenestepersonene skal tas ut av tjeneste.

– Det er sjelden politiet bruker våpen i tjenesten, og det er veldig sjelden at det får en dødelig utgang. Vi prioriterer nå å legge til rette for Spesialenhetens etterforskning. Vi etterforsker også trusselhendelsen i forkant av hendelsen. Samtidig er det viktig å ivareta de pårørende og følge opp egne mannskaper etter de rutinene vi har, sier Folserås.

