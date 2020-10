Bertheussen brukte kontanter for å kjøpe rødsprit bare timer før brannen

Laila Anita Bertheussen forteller i retten om en koselig kveld med god mat og drikke, før hun slapp ut katten og gikk og la seg. Like etter tok det fyr i familiens bil rett utenfor huset.

Laila Anita Bertheussen forklarer seg nå om det siste punktet i den omfattende tiltalen mot henne. Hun ble pågrepet fire dager etter bilbrannen natt til 10. mars i fjor. Egil Nyhus, NTB

1. okt. 2020 08:50 Sist oppdatert 8 minutter siden

Aktor Aktor Marit Formo boret og stilte gjentatte spørsmål om detaljene kvelden og natten da Bertheussens og tidligere justisminister Tor Mikkel Waras bil ble satt i brann, 10. mars 2019.

Ved 12.30-tiden, ca. 13 timer før brannen, kjøpte Bertheussen rødsprit på Jernia med kontanter. På aktors spørsmål kunne hun ikke forklare hvorfor nettopp denne betalingsformen ble valgt. Hun sier rødspriten skulle brukes til å røyke reinkjøtt.

Wara var på fotballkamp med venner i England, mens samboeren var alene hjemme i boligen i Oslo.

Fokuset i Oslo tingrett dreide seg etter hvert meget detaljert rundt tidspunktet Bertheussen hevder at hun gikk og la seg, og registrerte tidspunkter for når døren ble åpnet og lukket fire ganger denne natten. Og et overvåkingskamera som var ute av funksjon akkurat da brannen startet, og Bertheussens bevegelser i den mye omtalte helseappen på hennes telefon.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Fredag 2. oktober skal blant andre ansatte i PST og Kripos forklare seg om tekniske undersøkelser. Vis mer

Ifølge tiltalen var det Bertheussen som startet brannen i bagasjerommet ved 01.30-tiden. Hun skal ha brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. Samtidig eller forut for dette skal hun ha ripet hun inn «RASIST» på bilens høyre bakskjerm. Brannen ble slukket av tilfeldig forbipasserende.

Det var etter denne bilbrannen at politiet fikk mistanke til 55-åringen. Fire dager etter brannen ble Bertheussen pågrepet av politiet og mistenkt i saken. Bertheussen har hele tiden nektet for at hun har stått bak noen av forholdene i tiltalen.

Natt til 10. mars 2019 ble bilen til Wara-Bertheussen-paret tent på. Bilen ble i vinter solgt som delebil av Bertheussen via en Finn-annonse. Cornelius Poppe, NTB

Bertheussen innledet stående i vitneboksen med å fortelle at bilen var i beslag hos politiet i fem måneder etter brannen. Deretter ble den kjørt til en bilforhandler på Ensjø der den sto i mange måneder. Til slutt ble solgt via en Finn-annonse.

På grunn av gjentatte problemer med overvåkingskameraene i og rundt huset til familien, forklarte Bertheussen at hun hadde hatt omfattende kontakt med sikkerhetsselskapet.

Handletur med champagne og rødsprit

Fredag 8. mars var hun innom politiet for å levere bilder fra filming av Ways of Seeing.

Ved 12-tiden kom en tekniker fra sikkerhetsselskapet Stanley, men skal ifølge Bertheussen ikke klart å koble PC-en til kameraene. Det var kun ett av seks kameraer som fungerte da teknikeren dro. Dette dekket bilen og inngangspartiet.

Lørdag var hun på handletur på CC Vest på Lilleaker. Hun lot bilen stå, og tok buss. Hun kjøpte blant annet champagne og rødsprit. Rødsprit trengte hun for å røyke kjøtt.

– Fyrte på peisen, ikke på bilen

– Jeg fyrte på peisen, ikke på bilen slik mange liker å tro, forklarte Bertheussen om tiden før brannen.

I sin forklaring ga hun rike detaljer om handleturen, og at hun om kvelden koste seg med god mat og drikke. Hun forklarer at hun slett ikke var edru, og ikke husker detaljer om nøyaktig når hun gikk og la seg, og forklarte at hun på et tidspunkt åpnet døren for å slippe ut katten.

– Så tok jeg en sovetablett på toppen av alkoholen, og gikk og la meg, sa hun.

I flere politiavhør har hun sagt at hun la seg noe etter midnatt, antagelig rundt klokken 00.30.

Da brannen ble oppdaget og slukket av tilfeldig forbipasserende, forklarte hun at hun var veldig groggy.

Bilen hadde knust vindu

Aktor Marit Formo la deretter bilder fra et skjult overvåkingskamera fra utsiden av tomten. Bildene viser at det var et hull i bakruten av bilen. Bertheussen aner ikke når hullet oppsto. Hun hadde ikke oppdaget det under kjøreturen.

– Hvem var det som visste at det kun var det ene kameraet som fungerte? spurte Formo.

Bertheussen nevnte da blant andre Tor Mikkel Wara som visste om det, og i alle fall sikkerhetsselskapet Stanley, PST og Oslo politidistrikt.

– Låste du bilen?

– Det husker jeg ikke.

– Den var ulåst etter brannen, men du husker ikke at du hadde låst den?

– Jeg husker ikke.

Spilte av avhør på kjøkkenet brannatten

Aktor sa i retten at hun ville spille av en sekvens av et lydklipp av at Bertheussen blir avhørt av politiet klokken 03.13 på kjøkkenet i Vækerøveien, rett etter brannen.

– Kan du spille av hele, så vi hører hvor full jeg var, repliserte Bertheussen.

I avhøret sier hun til politibetjenten at familiens bil ikke har vært i bruk siden fredag 8. mars, i 11-tiden.

Og hun forklarer at hun antagelig la seg i 00.30-tiden.

Husdøren ble åpnet fire ganger

Aktor Formo leste deretter fra Bertheussens avhør etter pågripelsen 14. mars. Der sa Bertheussen at hun tror at hun la seg ved midnatt. Deretter viste Formo til tekniske undersøkelser av sikkerhetsanlegget som viser at utgangsdøren ble natt til 10. mars åpnet og lukket flere ganger.

Dette skjedde fire ganger mellom midnatt og klokken 01.40 natt til søndag.

– Hvem tenkte du hadde åpnet dørene? spurte Formo.

– Det er jeg som har åpnet dørene, svarte Bertheussen og la til at det trolig har skjedd i forbindelse med at hun slapp ut katten.

Bertheussen kunne likevel med 100 prosent sikkerhet at døren ble åpnet for å slippe ut og hente ut katten, noe aktor spurte om flere ganger.

660 skritt hjemme på en normal kveld

Aktor viste deretter til den mye omtalte helseappen på Bertheussen mobiltelefon. Den viser at gikk 327 skritt mellom 00.10 og 00.20.

Deretter ble det registrert enda flere bevegelser utover natten.

Bertheussen gikk 634 skritt i perioden fra midnatt til cirka klokken 01.40. Det er også registrert en vertikal-bevegelse.

– Det er betydelige skritt på den tidsperioden da brannen startet. Hva sier du til det?

Bertheussen svarte at hun bor i svært hus der det ikke er uvanlig med «enormt mange skritt» mellom badet og kjøkkenet.

– På en normal kveld bruker jeg 660 skritt, i edru tilstand. Dette har jeg telt opp, sa Bertheussen i vitneboksen om sine bevegelser.

Fire brudd på kamerakontakten den natten

Aktor viste da til fire brudd på kamerakontakten. Da brannen oppsto, virket heller ikke det ene kameraet som hadde fungert tidligere i helgen.

Bertheussen svarte da igjen at det hadde vært store problemer med kameraene, men at hun hadde «tuklet» med systemet denne helgen for å få flere kameraer til å fungere. Dette gikk ikke.

– Du forklarer nå at du klipset ut kameraet på fredagen og lørdagen. Kan du også ha gjort det natt til søndag? spurte Formo.

– Jeg kan ikke utelukke noe som helst. Det eneste jeg kan utelukke, er at jeg ikke satte fyr på bilen, en bil jeg var helt avhengig av, sa Bertheussen og understreket igjen at hun ikke var edru denne naten.

Koblet selv ut kameraer for å verne privatlivet

Bertheussen gjentok at dette ikke kan stemme med «katt, hus og rydding».

– Hva var det du gjorde da klipset ut kablene? spurte Formo om overvåkingsanlegget?

Bertheussen svarte at hun ikke husker detaljene, men fortalte at hun også flere ganger før hadde klipset ut kameraer.

– Kan du huske at du holdt noe med PC-en på kjøkkenet den natten?

– Nei, det kan jeg ikke.

– Hvor ofte klipset du ut ledningene?

Bertheussen svarte at det var i enkelte situasjoner, når familien ønsket «privatliv», at kameraene kunne vært slått av.

Aktor leste da et avhør der Bertheussen sa at hun «stadig» hadde koblet ut kameraene. Dette skjedde både ved restart av anlegget og ved andre anledninger.

Bertheussen ble også bedt om hun kunne forklare at det var brudd på tidspunktet da brannen oppsto. Hun repliserte da slik:

– Nei. Men det er mange brudd på disse kameraene. Om dere hadde tatt med dere switchen å kunne det bevist alt. Hvorfor gjorde dere ikke det?

Lut på switchen

Etter den første pausen i retten fortsatte aktor Formo sin utspørring. Hun viste da frem bilder som viste at det skal være lut på switchen til overvåkingsanlegget.

«Jeg hadde laget lutmiks fredag 8. mars og lutbad 9. mars», skrev Bertheussen i en e-post til advokat John Christian Elden.

Med utgangspunkt i dette lurte aktor på hvorfor Bertheussen med lut på hendene sjekket disse kablene.

– Jeg skjønner ikke hvorfor du spør dette. Det er ingenting rart med dette, svarte Bertheussen.

Det har tidligere kommet frem at Bertheussen tok utdannelse som elektriker på 1980-tallet. Men hun har aldri jobbet som elektriker.

To skjulte kameraer

Da brannen oppsto, var ingen av de seks kameraene på tomten i drift. Politiet hadde satt opp to kameraer på utsiden av eiendommen som dekker blant annet innkjøringen. Disse hadde ikke fanget opp noen uvedkommende da brannen oppsto.

Bertheussen har en teori om at noen kan ha kommet seg på tomten fra baksiden. Hun nevnte også at hun fortalte en politimann om mistenkelige fotspor på tomten den natten.

– Du har sagt at du ikke husker noe særlig fra den natten. Hvordan er du så sikker på at du hadde fortalt om fotsporene, spurte Formo.

– Jeg har husket det klart hele tiden. Jeg har fortalt om det i avhør. Jeg har fortalt om det til Tor Mikkel, men ingen gadd å undersøke det, svarte Bertheussen som benyttet anledningen til å skjelle ut politiet for å ha gjort en dårlig jobb her.

Bertheussen skal ha sett sporene da hun åpnet vinduet for å se etter katten, trolig etter klokken 01 den natten.

Aktor viste da et avhør av Bertheussen 14. mars i fjor som ble filmet. Deler av avhøret ble vist i retten. Der sier avhøreren at de ikke har sett noen uvedkommende på kameraer som var utenfor tomten. Da sier Bertheussen at noen kan ha kommet seg på tomten bakfra.

Da sier avhøreren at en hundepatrulje har søkt etter spor uten å ha funnet noe. Bertheussen la da til at det kan ha hendt at noen hadde lagt en selvantenningsmekanisme i bilen.

– Hvorfor nevnte du ikke om disse sporene i avhøret 14. mars? spurte Formo.

– Jeg var da i sjokk. Jeg var blitt hentet hjemmefra. Jeg kunne knapt puste, svarte Bertheussen som ble pågrepet kort tid før det omtalte avhøret.

Aktor spurte da om det er tilfeldig at ingen av kameraene på tomten fungerte, de to kameraene på veien ikke hadde fanget opp noen og at det ble registrert bevegelse på Bertheussens telefon da det begynte å brenne?

Ja, svarte Bertheussen.

Kjøpte rødsprit timer før brannen

Klokken 12.23 lørdag før brannen kjøpte Bertheussen rødsprit på Jernia. Hun betalte kontant. Aktor viste da til hennes bankutskrift som viser kontantkjøp på et bakeri under samme handletur.

– Hvorfor brukte du rødsprit med kontanter? spurte Formo.

– Det vet jeg ikke.

Under ransaking 15. mars fant politiet en rødspritflaske i garasjen. Den var cirka halvfull. Bertheussen innrømmet at hun brukte rødspriten. Hun brukte den til å røyke kjøtt.

Det kom også frem i retten at Bertheussen hadde søkt etter «fakler» på nett i denne perioden. Hun hadde planer om å kjøpe fakler til sine døtre som gikk i diverse fakkeltog.

Aktor viste da til at Bertheussen hadde søkt etter fakler på flere nettsider, blant annet etter bambusfakkel.

Formo kunne også fastslå at tennposer som ble brukt til å tenne på bilen er av samme type tennposer som familien Wara og Bertheussen hadde ved peisen.

– Er også det en tilfeldighet?

Ja.

Det ble funnet rødsprit, tennposer og hyssing i forbindelse med brannen.

– Alle disse tingene hadde du tilgang til den kvelden, sa aktor.

– Ja, det hadde nok du også, kontret Bertheussen.

Aktor viste da til at Bertheussen var på Ruter-appen rett etter klokken 01 den natten. Aktor lurte på om det var for å sjekke når bussen kjørte forbi parets bolig, men det kunne ikke Bertheussen svare på.

Klokken 03.47 sendte hun en melding med «Janadabadu. Der brenner faen meg bilen» til Messenger-gruppen som er omtalt flere ganger i retten.

Bertheussen har flere ganger sagt at politiet har lekket fra saken. Aktor lurte på hva som var blitt lekket?

Bertheussen svarte da at PST har lekket om hennes gamle dommer, om etterforskningen i saken og om at hun var mistenkt i saken.

Også etter bilbrannen hadde Bertheussen kontakt med journalister om det som hadde skjedd.

Hadde 12–20.000 i kontanter hjemme

Etter at Bertheussen ble pågrepet, fikk advokat Elden tilsendt en forsendelse med parets bilnøkkel. Aktoratet mener at det var den samme nøkkelen som politiet hadde sett under ransakingen av boligen. Dette ble dokumentert på bilder.

Ifølge Bertheussen lå det 12–20.000 kroner sammen med nøkkelen. Disse pengene ble borte uten at noen vet hvem som tok disse.

Aktor Formo lurte på om dette ble politianmeldt?

Nei, svarte Formo.

– Vi er blitt frastjålet sykler, sko og dyre jakker. Jeg tror at vi aldri har anmeldt noe, la hun til.