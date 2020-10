Bertheussen: – Jeg fyrte på peisen, ikke på bilen slik mange liker å tro

Laila Anita Bertheussen forteller i retten om en koselig kveld med god mat og drikke, før hun slapp ut katten og gikk og la seg. Like etter tok det fyr i familiens bil rett utenfor huset.

Laila Anita Bertheussen forklarer seg nå om det siste punktet i den omfattende tiltalen mot henne. Hun ble pågrepet fire dager etter bilbrannen natt til 10. mars i fjor. Egil Nyhus, NTB

1. okt. 2020 08:50 Sist oppdatert nå nettopp

Etter hærverk og trusselbrev hadde politiet styrket sikkerheten rundt Tor Mikkel Waras bolig flere ganger. Likevel ble bilen hans satt i brann. Nå forklarer Bertheussen seg om brannen for Oslo tingrett.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara var i England for å se på fotballkamp. Hans samboer Laila Anita Bertheussen var alene hjemme på Røa da det begynte å brenne i parets bil natt til søndag 10. mars i fjor.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Fredag 2. oktober skal blant andre ansatte i PST og Kripos forklare seg om tekniske undersøkelser. Vis mer

Ifølge tiltalen var det Bertheussen som startet brannen i bagasjerommet ved 01.30-tiden. Hun skal ha brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild.

Samtidig eller forut for dette skal hun ha ripet hun inn «RASIST» på bilens høyre bakskjerm. Brannen ble slukket av tilfeldig forbipasserende.

Det var etter denne bilbrannen at politiet fikk mistanke til 55-åringen. Fire dager etter brannen ble Bertheussen pågrepet av politiet og mistenkt i saken. Bertheussen har hele tiden nektet for at hun har stått bak noen av forholdene i tiltalen.

Natt til 10. mars 2019 ble bilen til Wara-Bertheussen-paret tent på. Bilen ble i vinter solgt som delebil av Bertheussen via en Finn-annonse. Cornelius Poppe, NTB

Bertheussen innledet stående i vitneboksen med å fortelle at bilen var i beslag hos politiet i fem måneder etter brannen. Deretter ble den kjørt til en bilforhandler på Ensjø der den sto i mange måneder.

– Vi hadde leiebil i et og et halvt år, forklarte hun og fortalte om hyppig kontakt med forsikringsselskapet.

Til slutt ble den brannrammede bilen solgt av Bertheussen som delebil via en Finn-annonse.

Deretter fortalte Bertheussen om problemer med overvåkingskameraene som var eiendommen til Bertheussen/Wara.

Hadde store problemer med kameraene

Allerede mandag 4. mars fungerte ingen av kameraene. Dette skjedde etter et planlagt strømbrudd i forbindelse med håndverkerarbeid på boligen. Derfor hadde Bertheussen omfattende kontakt med sikkerhetsselskapet.

Onsdag fikk Bertheussen telefon fra sikkerhetsselskapet med beskjed om at de hadde en ny PC til paret. For Bertheussen passet det ikke å ha folk fra sikkerhetsselskapet hjemme hos seg før på fredag.

Fredag 8. mars var hun innom politiet for å levere bilder fra filming av Ways of Seeing. Ved 12-tiden kom en tekniker fra sikkerhetsselskapet, men skal ifølge Bertheussen ikke klart å koble PC-en til kameraene. Det var kun ett av seks kameraer som fungerte da teknikeren dro fra boligen. Dette kameraet dekket bilen og inngangspartiet til boligen. Bertheussen sier i retten at hun ikke brukte bilen etter denne kjøreturen.

Lørdag var hun på handletur på CC Vest på Lilleaker. Hun kjøpte blant annet champagne og rødsprit. Rødsprit trengte hun for å røyke kjøtt.

– Fyrte på peisen, ikke på bilen

– Jeg fyrte på peisen, ikke på bilen slik mange liker å tro, forklarte Bertheussen om tiden før brannen. I sin forklaring ga hun rike detaljer om innkjøpet av champagne og handleturen, og at hun om kvelden koste seg med god mat og drikke.

Hun husker ikke detaljer om når hun gikk og la seg, og forklarte at hun på et tidspunkt åpnet døren for å slippe ut katten.

– Så tok jeg en sovetablett på toppen av alkoholen, og gikk og la meg, sa hun.

Da brannen ble oppdaget og slukket av tilfeldig forbipasserende, forklarte hun at hun var veldig groggy og at det var grunnen til at hun kanskje ikke responderte veldig tydelig overfor omgivelsene.

Bilen hadde knust vindu

Aktor Marit Formo la deretter bilder fra et skjult overvåkingskamera fra utsiden av tomten. Bildene viser at det var et hull i bakruten av bilen. Bertheussen aner ikke når hullet oppsto. Hun hadde ikke oppdaget det under kjøreturen.

– Hvem var det som visste at det kun var det ene kameraet som fungerte? spurte Formo.

Bertheussen nevnte da blant andre Tor Mikkel Wara som visste om det, og i alle fall sikkerhetsselskapet Stanley, PST og Oslo politidistrikt.

– Låste du bilen?

– Det husker jeg ikke.

– Den var ulåst etter brannen, men du husker ikke at du hadde låst den?

– Jeg husker ikke.

Bertheussen presiserer at de ikke var redde selv etter alle hendelsene paret hadde vært igjennom de siste tre månedene.

Spilte av avhør på kjøkkenet brannatten

Aktor sa i retten at hun ville spille av en sekvens av et lydklipp av at Bertheussen blir avhørt av politiet klokken 03.13 på kjøkkenet i Vækerøveien, rett etter brannen.

– Kan du spille av hele, så vi hører hvor full jeg var, repliserte Bertheussen.

Deretter startet aktor lydklippet. I avhøret blir hun gjort oppmerksom av politiet at det er straffbart å gi feil opplysninger om kriminelle hendelser. Avhører gjør også oppmerksom på at samtalen skjer halvannen time etter brannen.

Deretter spør politibetjenten henne om hva hun har foretatt seg i løpet av natten. De neste minuttene går de to gjennom hvordan Bertheussen har opplevd både dagen før og hva som skjedde utover kvelden.

I avhøret sier hun til politibetjenten at familiens bil ikke har vært i bruk siden fredag 8. mars, i 11-tiden. Isteden skal hun ha tatt bussen til handleturen til CC Vest lørdag.

Hun fortalte videre om sitt besøk til politiet på dagtid på fredag. Om handleturen lørdag. Om lunsj med et familiemedlem før hun var innom en matbutikk og kom hjem.

– Kjempespennende; ha ha ha, lo Bertheussen.

Hun fortalte også om problemer med kameraovervåking som hadde vart i flere dager.

– Når var det du la deg? spurte politimannen.

Bertheussen måtte tenke litt og sjekke sin telefon før hun kunne tippe at det var mellom midnatt og 00.30. Hun hadde ikke lagt merke til noe etter at hun hadde sovnet.

Aktor Formo leste da fra Bertheussens avhør etter pågripelsen 14. mars. Der sa Bertheussen at hun tror at hun la seg ved midnatt. Deretter viste Formo til tekniske undersøkelser av sikkerhetsanlegget som viser at utgangsdøren ble natt til 10. mars åpnet og lukket flere ganger.

Dette skjedde fire ganger mellom midnatt og klokken 01.40 natt til søndag.

– Hvem tenkte du hadde åpnet dørene?

– Det er jeg som har åpnet dørene, svarte Bertheussen og la til at det trolig har skjedd i forbindelse med at hun slapp ut katten.