Helsemyndighetene snur: Spedbarn bør ikke få tran

Myndighetene kommer med nye anbefalinger. Nå mener de at barn under ett år ikke lenger bør få tran.

Helsemyndighetene sier nå at barn som ammes bør få tilskudd av D-vitamin, men ikke tran. Frank May / NTB

I flere år har myndighetene anbefalt at barn bør gis tran fra fire ukers alder. Nå endrer Helsedirektoratet dette rådet, skriver NRK.

Grunnen er at det tidligere i år kom nye retningslinjer for morsmelkserstatninger. Det gjør at disse nå inneholder mer av både D-vitamin og omega-3-fettsyrer, enn de gjorde tidligere.

Det betyr at Helsedirektoratet nå sier at barn som får morsmelkerstatning, ikke trenger tilskudd i form av tran eller D-vitamindråper.

– Årsaken er at morsmelkerstatning nå inneholder mer av både D-vitamin og omega-3-fettsyren DHA enn tidligere, i tråd med nytt regelverk. Hvis barnet får 6-7,5 desiliter morsmelkerstatning, vil det få nok av både D-vitamin og DHA, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Barn som ammes og delammes bør også få tilskudd av D-vitamin, men myndighetene går nå helt bort fra rådet om at alle barn under tolv måneder bør få tran.

– For barn som ammes, gir tran litt for lite D-vitamin til de yngste barna, og samtidig unødvendig mye av omega-3-fettsyren DHA. Morsmelk inneholder det barnet trenger av denne fettsyren. Innholdet i morsmelk påvirkes av hva mor spiser, skriver Helsedirektoratet.

