Regjeringen har besluttet å hente ut barnefamilier fra Moria-leiren

Regjeringen iverksetter beslutningen om å hente ut barnefamilier fra Moria-leiren i Hellas, bekrefter næringsminister Iselin Nybø (V).

NTB

9. sep. 2020 09:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi iverksetter nå regjeringens beslutning om uthenting av sårbare familier med barn fra Moria-leiren. Med tanke på den dramatiske situasjonen som nå har oppstått, er det enda mer påtrengende at Norge tar sin del av ansvaret for å avhjelpe situasjonen, sier Nybø til NTB.

Hun understreker at regjeringen lenge har vært tydelige på at Norge bør ta et ansvar for Moria-flyktningene som en del av et felleseuropeisk ansvar.

Statsminister Erna Solberg (H) sier på Høyres pressefrokost onsdag morgen at de tok avgjørelsen i morges etter den dramatiske brannen i leiren.

– Jeg synes det er forferdelig å se disse bildene, sier Solberg.

Hun sier det blir viktig å finne ut av årsaken til brannen og sikre at det bygges opp et nytt opplegg som er godt og sikkert.

– Det er jo ingen tvil om at dette gir ganske stor frykt for alle de som er i leirene, sier hun.

