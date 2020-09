De er lynraske, billige, enkle og effektive. Nå kan de redde ni millioner menneskeliv.

En hurtigtest for koronaviruset er nå for første gang godkjent av WHO. Den gir svar på 15 minutter. Prisen er maks fem dollar.

En helsearbeider i Hyderabad i India sorterer hurtigtester. Antallet bekreftede smittede har passert fem millioner, i stor grad takket være nye, mer presise og rimeligere hurtigtester. Mahesh Kumar A / AP

6 minutter siden

