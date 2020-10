Kameraet ble slått av og på fire ganger før bilbrannen

Det var kun ett av seks overvåkingskameraer som fungerte i timene før bilbrannen, men også det ble slått av og på fire ganger før brannen. Da brannen startet, var kameraet slått av.

Helt til høyre på dette bildet kan man se at det brenner i bilen til Bertheussen og Wara. Bilen ble påtent natt til 10. mars i fjor, fire dager før Bertheussen ble pågrepet. Foto: Politiet

Fredag morgen inntok politibetjent Marius Bø Nilsen i PST vitneboksen. Han har gått igjennom flere timer med overvåkingskameraer i forbindelse med bilbrannen på Røa og satt sammen en video av de viktigste hendelsene. Denne videoen spilles nå i retten.

Politibetjent Marius Bø Nilsen i Oslo tingrett fredag morgen. I forgrunnen: Politioverbetjent Snorre Mortensen i PST og aktor Marit Formo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Fredag 16. oktober skal flere politifolk forklare seg i retten. I tillegg kommer språkforsker Sylfest Lomheim. Han har analysert forsendelser til forsvarer John Christian Elden og e-poster til Dagbladet. Vis mer

Nilsen har blant annet gått igjennom video fra et skjult kamera som var satt på utsiden av parets eiendom. Når det gjelder kameraer på eiendommen, så var kun ett av seks kameraer som fungerte den natten, men også dette var slått av idet brannen startet.

Det skjulte kameraet fra PST fungerte hele tiden, men det dekket kun innkjørselen og veien utenfor eiendommen. Kameraet dekket ikke bilen. Bertheussen og Wara var klar over at det var satt et skjult kamera utenfor tomten deres.

Nilsen har også gått igjennom bevegelser registrert av sensorer på eiendommen den natten.

Bertheussens og Waras bil ble påtent natt til 10. mars i fjor. Bertheussen var alene hjemme da det begynte å brenne i bilen. Fire dager etter bilbrannen ble Laila Anita Bertheussen pågrepet.

Både Bertheussen og Wara er til stede i rettssal 250 fredag. Det er den siste dagen med bevisførsel i saken. Onsdag starter prosedyrene i saken.

Nilsen kommenterer fortløpende det man ser på videoen og tidspunkter for bevegelser registrert av sensorer på eiendommen. Han forteller blant annet at kameraet som filmet bilen kvelden før brannen, var ute av drift i en liten periode. Det var fire kamerabrudd i løpet av den kvelden og natten.

Videoen dokumenterer også at politiet flere ganger kjørte til eiendommen den kvelden og sto der i noen minutter før de kjørte videre. Det var ikke permanent vakthold utenfor boligen den kvelden fordi justisminister Wara var i utlandet.

Ukjent mann i naboeiendommen

Kameraet fra veien fanget opp en tilsynelatende beruset mann som vinglet forbi eiendommen til Bertheussen/Wara. Denne mannen gikk først inn på en naboeiendom og var der i nesten fem minutter. Deretter gikk han til en annen naboeiendom. Han var der i 78 sekunder før han kom ut og gikk nedover mot Ullern. Han forsvant fra bildet cirka en halvtime før brannen startet.

På spørsmål fra dommeren om noen lyskastere på eiendommen til Bertheussen/Wara ble aktivert i den aktuelle perioden, svarte Nilsen at det ikke skjedde.

Mannen er ikke identifisert.

– Noen tok ut kabelen

Klokken 01.12 ble inngangsdøren til boligen åpnet i ti sekunder. Rett forut for det ble lyskasterne ifølge Nilsen slått av for en periode.

Klokken 01.13 var det igjen et brudd i kamera som varte i over to minutter. Det var det andre av de fire bruddene den kvelden/natten. Samtidig har sensorer registrert at utgangsdøren var åpnet i underkant av to minutter. Døren lukket seg klokken 01.15.39.

Ti sekunder etter at døren lukket seg, ble det registrert aktivitet på PC som kameraet var tilkoblet. Deretter var kameraforbindelsen gjenopprettet.

Klokken 01.20 åpnet inngangsdøren på nytt og var åpen i ti minutter og 38 sekunder. Klokken 01.23 ble det registrert enda et brudd på videosystemet. Dette bruddet varte i kun 13 sekunder.

Ifølge Nilsen kan det indikere at noen har tatt kabelen inn og ut.

Nytt kamerabrudd rett før brannen startet

Det fjerde og siste bruddet ble registrert klokken 01.25.49. Dette bruddet varte i underkant av seks minutter. Under dette bruddet var inngangsdøren åpen. Døren ble lukket klokken 01.30.

Det ble også registrert en bevegelse på telefonen til Bertheussen som varte i underkant av fire minutter i denne perioden.

– Når kameraet ble koblet tilbake, kan man se at det er brann i bilen, sier Nilsen fra vitneboksen.

Klokken 01.32 ble det registrert en vertikal bevegelse på telefonen til Bertheussen. Aktoratet mener at hun da gikk opp til soverommet i andre etasje.

Klokken 01.38 så en taxipassasjerer noe mistenkelig på tomten til Wara/Bertheussen. Han ba sjåføren om å kjøre tilbake til parets eiendom og oppdaget da brannen. Det var han som varslet politiet

Taxikunden var klar over at daværende justisminister Wara bodde der, og sa ifra om det til politiet.

Bilen var da ulåst. Taxisjåføren og passasjeren hadde før samtalen prøvd å slukke brannen med snø.

Etter kort tid var politiet på plass utenfor boligen. Også en hundepatrulje var på plass etter få minutter og gjorde et søk på eiendommen. Da hadde det gått 17 minutter siden brannen ble oppdaget.

Etter at videoen ble vist, kunne aktor Formo kort fortelle at switchen på overvåkingsanlegget fungerte hele helgen. Hun spurte om det kunne ha vært noen andre gjerningspersoner som tente på bilen.

Nilsen svarte da at den som hadde gjort det, måtte da ha godt kjennskap til anlegget. Nilsen kunne også fortelle at de ikke så noen uvedkommende på vei inn eller ut av eiendommen. Det var taxisjåføren, hans kunde, politifolk og brannfolk som hadde vært på eiendommen.

Så ingen spor i snøen

Etter Nilsen var det en politibetjent fra Oslo politidistrikt som inntok vitneboksen. Hun var en del av den første politipatruljen på stedet etter melding om bilbrannen.

Denne patruljen var også utenfor eiendommen på Røa klokken 00.45, cirka 50 minutter før brannen. Da sto den der i fire minutter før den kjørte videre. Ifølge politikvinnen var det ingenting unormalt der på den tiden.

Da meldingen om brannen kom, var hun en av de første på stedet.

– Vi fikk beskjed om å sjekke den tiltalte var hjemme. Jeg og min makker ringte på døren flere ganger, men det var ingen som åpnet døren, fortalte betjenten i retten.

De så etter fotspor på snøen i hagen ved siden av huset, men så ingen spor. Bertheussen har tidligere sagt at hun hadde sett spor i snøen mellom huset og hekken.

Søkte med hund etter spor

Etter lunsjpausen tok retten telefonforklaring fra hundeføreren som kom til boligen raskt etter at politiet fikk melding om bilbrannen. Hunden er godkjent og trent for å søke etter mennesker og gjenstander som har vært i kontakt med mennesker.

– Jeg startet med søk ved bilen, men jeg var klar over at der hadde andre politifolk vært. Så jeg gikk tilbake til Vækerøveien og gikk nedover. Jeg gikk over en sti og havnet i en bakgård. Deretter returnerte jeg, fortalte politikvinnen.

Etter hvert havnet politibetjenten og hunden tilbake på Bertheussens og Waras eiendom. Det ble gjort søk på tomten uten at hunden reagerte på noe.

– Hvis en gjerningspersonen hadde beveget seg gjennom hekken og eiendommen, ville hunden ha markert på det? spurte aktor Formo.

Til dette svarte hundeføreren at det ville hunden ha gjort.

Advokat Heiberg tok deretter ordet og lurte på om hunden hadde markert andre steder utenfor eiendommen. Det hadde hunden heller ikke gjort.

– Det var mye folk som gikk i Vækerøveien. Hvordan er det mulig at hunden ikke markerte på noe? spurte Heiberg.

– Jeg er klar over at det er mye folk i Vækerøveien. Derfor hadde jeg større fokus på baksiden av eiendommen og ikke så mye på hovedveien.

Politibetjenten gjentok senere at det ikke var så aktuelt å søke etter spor på et område der det hadde gått mange folk.