(Fædrelandsvennen) KRISTIANSAND: – Selv om vi i tillegg reduserer antall gjester, tror vi forestillingene skal komme ut i et pluss økonomisk, sier administrerende direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot, til Fædrelandsvennen.

Mens amfiet i Kjuttaviga normalt fylles opp med 2600 personer når forestillingene er helt fulle, blir det i sommer kun gjort plass til 800 gjester hver gang. Til gjengjeld blir det to forestillinger hver kveld.

– Men selv med to forestillinger vil vi ikke være i nærheten av normalen, men vi vet at Kaptein Sabeltann er ekstremt viktig for en stor gruppe av våre gjester. Derfor har vi strukket oss veldig langt for å kunne opprettholde tilbudet, sier Aamot.

Tiltakene som settes i verk for å hindre koronasmitte er at amfiet deles opp i fire helt separate «teatersaler», eller hovedsoner med hver sin inngang. Hver hovedsone deles inn i mange små familiebåser. Det vil også være tomt på annenhver benkerad og egne toalett for hvert område.

– Det betyr svært begrenset – og eksklusiv – plass, med god avstand til resten av publikum, sier han.

Illustrasjon: Dyreparken

Fakta: Koronatiltak i Dyreparken Dette er blant tiltakene Dyreparken har iverksatt for å hindre smitte: Dyrepresentasjoner må forhåndsbookes. Maks 50 tilskuere av gangen.

De fleste aktiviteter går som normalt, og blir rengjort mellom hver gjest. På alle spisesteder, aktiviteter og butikker er det økt fokus på renhold og hygiene.

All lunsj- og middagsmat må forhåndsbestilles i egen app.

Apejungelen og Tåkeskogen stengt inntil videre. Stallen med sjiraff og andre savannedyr holdes stengt inntil videre. Alle savannedyr har anledning til å være utendørs. Områder hvor gjester har anledning til å klappe dyrene holdes stengt inntil videre.

Enkelte lekeplasser er stengt.

Besøkshus som ikke er store nok til å holde anbefalte 1 meter mellom gjester, vil bli holdt stengt inntil videre. Kilde: Dyreparken

Ny forestilling

Egentlig var det forestillingen «Kaptein Sabeltann og Havets Hemmelighet» som skulle vært vist også i sommer. Den hadde premiere i Kjuttaviga i 2011. På grunn av koronasituasjonen har opphavet av Sabeltann, Terje Formoe, valgt å heller sette opp det han kaller «Kaptein Sabeltanns Sjørøvernatt».

Saken fortsetter under bildet

Daniel Schjøtt, Dyreparken

– Det blir en miks av fengende godbiter, et musikalsk sjørøvershow med fokus på mange av de best kjente sangene. Alle de sentrale sjørøverne deltar. Vi kommer også til å bli introdusert for en helt ny karakter som vil få en sentral rolle i neste års forestilling, sier han.

Musikalsk reise

Han forteller at publikum vil bli med på en musikalsk reise gjennom 30 år med kongen på havet.

– En slags «sjørøvernes hitparade» med fengende låter på rekke og rad», opplyser Formoe og legger til at dette blir en engangsopplevelse. Formoe er nemlig optimistisk og mener at neste sommer blir det en normal forestilling igjen.

– En litt lightversjon av de vanlige forestillingene i sommer altså?

– Ja, opplegget er ikke like omfattende som det har pleid å være. Men jeg tror folk likevel vil oppleve dette som en fullverdig forestilling, sier Formoe som ellers røper at en helt ny sang får premiere i sommer.

40.000 billetter

Forestillingene tar til 6. juli og varer i 25 dager. I en normal Sabeltann-sesong selges det 60.000 billetter, nå tror Aamot at det blir rundt 40.000 billetter solgt.

– Så langt er det forhåndssolgt 24.000 billetter, så det tror jeg er fullt mulig å oppnå, sier han.

Jarle R. Martinsen

– Slipper inn puljevis

Skal du i Dyreparken i sommer, må du i forkant ha kjøpt billett på nettet. Du får altså ikke kjøpt i luka.

På nettet får du utdelt tidspunktet du kan komme.

– Opplegget er slik at vi på det meste slipper inn 1200 i halvtimen. Vi tror vi på denne måten vil oppnå vårt mål med maksimalt 10.000 gjester på en dag som jo er halvparten av hva vi oppnår på det meste i normale sommere, sier direktør Per Arnstein Aamot.

For å spre de besøkende mest mulig blir åpningstidene utvidet med tre timer om dagen.

Fra og med 6. juni åpner flere aktiviteter i helgene, blant annet Spøkelseshuset, JungelBob og Tømmerrenna.

Fra 16. juni blir det helt nye forestillinger med Sirkus Jesper i sirkusteltet på Festplassen ved Kardemomme by alle dager utenom mandag.

I sommer vil Dyreparken også åpne et helt nytt orangutanganlegg og Dyreparken Safaricamp utvides fra 19 til 32 glampingtelt.

Aamot opplyser at prisene ikke er økt fra i fjor.