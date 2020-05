Det var Aftenposten som i 2018 avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Begge domstolene som har behandlet saken legger til grunn at Keshvari hadde tilegnet seg 450.000 kroner på urettmessig vis ved å levere 73 fiktive reiseregninger.

Lagmannsretten slår fast at den lange tiden bedrageriene pågikk, er straffskjerpende.

«Det grove bedrageriet knytter seg videre til et stort antall urettmessige refusjonskrav», bemerker retten i dommen.

I formildende retning blir det bemerket at Keshvari har samarbeidet med politiet.

Statsadvokaten mente midlertidig at straffen på syv måneders fengsel var for mild, og anket. Påstanden fra påtalemyndigheten var at Keshvari skulle dømmes til halvannet års ubetinget fengsel.

– Vi mener tingretten har lagt for liten vekt på at dette er begått av en stortingsrepresentant, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen til Aftenposten i november.

