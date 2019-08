Derfor trekker Støre parallell mellom moskéangrepet og 22. juli

Støre nevnte selv 22.-juli-angrepet i sammenheng med skytingen i Bærum under mandagens partilederdebatt i Arendal.

– Jeg er opptatt av å si til mange av dem som har fulgt det som skjedde i helgen, med en mulig masseskyting, bildet av en smilende gjerningsmann ... Jeg vet hva det skaper av bilder i hodet til folk, sa han til NTB etter debatten sent mandag kveld.

– La oss da si det, la oss se dem og anerkjenne at det er det lov å være urolig for, vi skal se det og stå sammen med dem, sa Ap-lederen.

– Vi må se oss i speilet

Moskéangrepet setter spørsmålet om forholdet mellom holdninger og handlinger på spissen, sa Støre under den direktesendte partilederdebatten.

– Jeg har møtt mennesker som er redde. Mennesker som lever i vårt land og opplever at de er utsatt. Mennesker som ser seg om ved dørene. Og jeg tenkte da jeg så bildene fra dette rettslokalet i dag, så er det mange andre som er redde, som ser at her er det forbindelseslinjer til 22. juli, sa Støre.

Ifølge Ap-lederen må vi alle sammen «gå i oss selv».

– Vi må se oss i speilet, og vi må ta en kraftig dugnad i hva vi sier. Vi i politikken må tenke på at når vi snakker, så skal vi som politikere bygge broer, ikke grave grøfter, sa han.

Ser parallell

Statsminister Erna Solberg (H) la i debatten vekt på at vi må lære av angrepet Bærum. Hun sier at også hun ser parallellen til 22. juli.

– Det er felles at dette er høyreekstremisme. Det er unge menn som tilsynelatende ser ut til å ha handlet på egen hånd, sa statsministeren til NTB.

– Det er klart at det gir noen paralleller, sier hun, samtidig som hun tar forbehold om at etterforskningen av moskéangrepet fortsatt er i en tidlig fase.

Solberg trekker frem diskusjoner på høyreekstreme nettsider som et problem.

– Det som jo kan være, er at vi har fått mer voldsforherligelse enn tidligere i noen av disse miljøene, sier hun.