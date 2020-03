I tufteparken på St. Hanshaugen foregår det en slags smittevernsdans. Det lille området har et titall treningsapparater og like mange par med tights.

Folk beveger seg prøvende rundt hverandre. Noen ganger sidelengs og baklengs, som krabber på en strand. Stort sett er det god avstand mellom folk. Men alle her tar på de samme stengene.

Tilsvarende dans foregår på gangstiene og fortauene også. Turgåere og joggere passerer hverandre i små halvsirkler. Men noen ganger er det ikke plass til omveier for hele familier, kjærestepar og joggere. Det er mye folk til å være hverdag. Grensen på én meters avstand brytes stadig.

Et par timer etterpå holder byrådsleder Raymond Johansen pressekonferanse. Beskjeden er den samme som før:

– Det er vakkert vårvær i Oslo om dagen. Da vil vi helst være ute. Oppfordringen er allikevel: Vær hjemme så mye som mulig.

Tipser

Fakta: Dette er myndighetenes offisielle råd: Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Hold minst én meters avstand til personer som hoster.

Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.

Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i luften.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.

Finn alternativer til håndhilsing og klemming. Kilde: Helsenorge.no

Siri Øverland Eriksen

– Man må kunne gå ut og ta seg frisk luft uten å føle seg dårlig

Folk i parken kjenner på at stemningen er spesiell. Myndighetene er klare i sine råd om å komme seg ut av hjemmet så lenge man er symptomfri. Det er viktig og riktig å lufte seg.

Samtidig er det offentlige rom full av potensielle smittefarer. Myndighetene sier foreløpig at de ikke vil innføre portforbud. Men flere mener det vil være det eneste rette å gjøre.

– Da ville jeg gått på veggen hjemme, sier Fredrikke Sund.

Hun flytter seg for et gjennomsvett par som venter pliktskyldig to meter unna. 24-åringen synes ikke det er feil å bruke uteområder aktivt nå, selv om hun er klar over at mange synes det er en dårlig idé.

– Ikke så lenge man tar forholdsregler. Vi tenkte vi måtte prøve å opprettholde noen muskler i alle fall. Men det er såklart veldig individuelt hvordan man tar det. Jeg mener man må kunne gå ut og ta seg frisk luft uten å føle seg dårlig av den grunn, sier hun.

Siri Øverland Eriksen

De virtuelle pekefingrene sitter løst

Aftenposten får inn mange tips med fortellinger om uvøren oppførsel. I butikker, på kafeer og på fortauet. Pekefingeren sitter også løst i sosiale medier. Ta for eksempel denne kraftsalven fra Lars West Johansen, nyhetsredaktør i Dagsavisen:

«DET ER INGEN GOD IDE Å PESE OG SVETTE FORBI DINE MANGE MEDMENNESKER PÅ DEN SMALE STIEN OG PASSERE MED 30 CENTIMETERS KLARING.» skriver han i versaler på Facebook.

Blant dem som er ute på St. Hanshaugen er det imidlertid lite frustrasjon å skimte. Blant et titall personer Aftenposten snakker med, kjenner alle på en rar stemning. Men de opplever at folk tar hensyn.

Så lenge folk holder ålreit avstand, er ikke Øystein Vigestad (69) bekymret. Selv om han er i risikogruppen. Han nyter at det er sol og liv i parken.

– Jeg bruker å si at jeg har vært i karantene siden nyttår uansett, fordi jeg har hatt hjemmekontor. Men om det skulle komme et portforbud ville det kanskje blitt et problem å få tak i mat, siden jeg bor alene, sier han.

Siri Øverland Eriksen

– Vi vil ikke ha et portforbud

Befolkningens trang etter uteaktivitet i finværet ble adressert av flere representanter for myndighetene fredag.

– Selv om det er veldig viktig å holde kroppen i bevegelse, og ikke minst å få frisk luft, må vi holde avstand, sa justisminister Monica Mæland på fredagens pressekonferanse.

Som før ba hun befolkningen la være å oppsøke steder der det er mange mennesker. Hun nevnte kjøpesentre og parker som eksempler på steder der mange samles.

Byrådsleder Raymond Johansen var enda mer eksplisitt. Folk må holde seg hjemme så mye som mulig, mener han. Også kommunen får mange tips om uvøren oppførsel.

Johansen ba også om at folk ikke drar til de aller mest populære stedene i Oslomarka, men heller går tur i nærområdet sitt. Unngå lekeplasser og fotballbaner med mange mennesker.

– Vi vil ikke ha et portforbud. Jeg håper virkelig at det aldri skal bli aktuelt. Men da må vi ta vare på hverandre og påse at vi holder de reglene og anbefalingene som myndighetene har gitt, sa han.

Siri Øverland Eriksen

Tar ansvar for sine egne følelser

Hansker på og god avstand mellom folk. Vaske hendene og ikke ta seg i ansiktet. Disse forhåndsreglene tar Henrik Hoppe Andersen (29) i tufteparken. Han forstår at andre kan synes det er dumt av ham å trene her. Men han er trygg på sin vurdering.

– Du føler deg ikke litt uglesett da?

– Nei, egentlig ikke. Om man får et blikk, så har mottageren mye makt over hvordan man tolker det blikket. Men det er viktig å ta hensyn til de man møter på veien. Ikke bare for smitten, men for det mentale også. Man vet ikke hvor hodet til de man møter er om dagen, sier han.