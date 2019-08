Politiet fikk melding om ulykken klokken 21.59 torsdag kveld. Ulykken skjedde på riksvei 4 ved Nittedal ungdomsskole.

Det er fire tenåringer i alderen 16 til 18 år som ble skadet. En av de fire pådro seg et åpent benbrudd. Jenta ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige til moderate skader, mens de tre guttene ble kjørt til Ahus. Guttenes skader anses for å være lettere til moderate.

Det skal ha vært tre motorsykler i følge på vei nordover. To av motorsyklene var involvert i ulykken.

– Det kan se ut til at ulykken skjedde ved at to av motorsyklene kom borti hverandre, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Begge motorsyklene hadde passasjer bakpå, jenta satt bakpå den ene og den ene gutten på den andre. Begge de involverte motorsyklene er registrert som lett MC, med motor på 125 kubikk.