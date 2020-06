For 22 milliarder kroner i direkte og indirekte kostnader er planen at kommunehelsetjenesten skal få et felles journalsystem. På den måten skal pasienter slippe å måtte fortelle sykdomshistorien sin om igjen hvis de havner på legevakten i en annen kommune.

Journalsystemet, som har fått navnet Akson, føyer seg inn i rekken av flere e-helseløsninger der staten bestiller nasjonale systemer som skal bygges fra bunnen. Dette mener NHO-foreningen Abelia er i strid med EØS-reglene.

– Man går inn for å fjerne eksisterende løsninger i kommunene ved å innføre noe helt nytt. Det er et drastisk inngrep i et marked, sier Tarje Bjørgum, som leder helseområdet i Abelia.

NHO-foreningen har derfor tatt saken inn for EFTA-domstolen, som har berammet høring 7. juli. Saken handler ikke spesifikt om Akson-prosjektet, men hvordan den norske stat finansierer og styrer nasjonale e-helseløsninger.

Mener markedet kunne kommet med løsninger

Bakgrunnen for stevningen er et vedtak i ESA, Eftas overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir overholdt.

Fakta: Dette er Akson Et prosjekt som skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene. Det skal kommunisere med andre digitale løsninger i hele det norske helsevesenet. Det er etablert en egen styringsgruppe bestående av representanter fra ulike helsevirksomheter, kommuner og organisasjoner for helsearbeidere. Det er ventet at Stortinget skal ta en beslutning om gjennomføring i budsjettprosessen senere i år. Etter planen skal den første kommunen ta det i bruk i 2025. Målet er at systemet skal være i drift i de fleste kommuner innen utgangen av 2030 og hos 60 prosent av fastlegene innen 2033. Prisen er beregnet å bli 11,2 milliarder kroner, pluss 10,9 milliarder i omstillingskostnader. Kommunene skal ta mesteparten av regningen. Det er anslått at rundt 150.000 ansatte skal bruke systemet som er planlagt organisert som et eget offentlig eid aksjeselskap. Det er foreløpig ikke avgjort hvem som skal utvikle og levere teknologien.

I fjor sommer vedtok ESA at de nasjonale e-helseløsningene i Norge må ses som en del av den offentlige helsetjenesten. Løsningene blir derfor ikke regnet som næringsvirksomhet og faller utenfor EØS-reglene.

– Dette kan være drepende for all innovasjon og næringsutvikling. Myndighetene har ikke gjort det de kan for å få dette til uten å måtte omgå EØS-reglene, sier Abelia-toppen.

Abelia mener vedtaket også kan ramme journalprosjektet fordi det gjelder styring, finansiering og organisering av nasjonale e-helseløsninger.

I ESA-vedtaket heter det blant annet at norske myndigheter har opplyst at det ikke finnes konkurrenter i markedet til løsningene de planlegger. Abelia mener på sin side at helsenæringen ikke har fått kommet til bordet med alternative løsninger.

– Dersom staten hadde sagt at man trenger systemer som snakker sammen, ville markedet kunne ha levert det ut ifra de løsningene som allerede finnes, sier Bjørgum.

Høie uenig i kritikken

Den norske stat er invitert til å komme med innlegg til høringen. Helseminister Bent Høie (H) opplyser til Aftenposten at Norge har gitt relevant informasjon om markedet til ESA, men at det ikke hadde betydning for den rettslige vurderingen.

– ESA var klar over at det for deler av de nasjonale e-helseløsningene var utviklet alternative løsninger av private virksomheter, og at staten benytter private som underleverandører i stor utstrekning, skriver han i en e-post.

Frykter staten får for store muskler

Kritikken fra NHO har også røtter i regjeringens forslag til ny e-helselov. Regjeringen mener den nye loven er nødvendig for å sikre tydeligere nasjonal koordinering og styring av nasjonale e-helsetiltak, som for eksempel journalprosjektet Akson. Men lovforslaget ble slaktet i høringsrunden, og stortingsbehandlingen er utsatt til høsten.

– Dette handler også om forholdet mellom stat og kommune. Med den nye loven i ryggen vil staten kunne få uforholdsmessig sterke muskler og sanksjonsrett til å tvinge gjennom systemer ut i kommunene, sier Bjørgum i Abelia.

Som Aftenposten har skrevet tidligere, mener staten at det trolig vil bli nødvendig å tvinge kommuner til å ta i bruk et nytt felles journalsystem.

Bjørgum mener staten med den nye e-helseloven legger opp til å stenge ute store deler av markedet. Bjørgum påpeker at regjeringen så sent som i fjor høst la frem stortingsmeldingen «Helsenæringen», som understreket viktigheten av at næringslivet samarbeider med helsetjenesten om nye løsninger.

– Stortingsmeldingen hadde som mål å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen. I sin nåværende form setter Akson en effektiv stopper for det, sier han.

Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse opplyser at de har utredet om de i stedet for å bygge et nytt journalsystem fra bunnen kunne videreutviklet dagens løsninger.

– Det vil ikke gi særlig god måloppnåelse, men en høy regning. Som nasjon må vi bestemme oss for at det er noen løsninger som er felles, slik som journal. På toppen av disse skal det være innovasjon og næringsutvikling, skriver direktøren i en e-post.