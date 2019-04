Siderprodusent får selge på nett – men bare lokalt

Ullensvang kommune har gitt Hardanger Cideri tillatelse til å selge varene sine på nettet, men reglene gjør at det bare er de aller nærmeste som kan benytte seg av tilbudet, melder NRK.

Nettsalg av alkohol kan bare skje etter kommunal bevilling, og da trumfer kommunegrensene det grenseløse nettet. Dersom siderprodusenten vil selge til nabokommunene eller til sidertørste bergensere eller sågar østlendinger, må de søke bevilling for hver enkelt kommune.

Terje Johnsbråten i Hardanger Cideri kjenner ikke til andre som selger sider på nettet i Norge.

– Noe av hensikten vår er å gå foran og vise vei, sier han.

For noen år siden åpnet en ny alkohollov for gårdssalg av sterk sider. Flere har etterlyst en statlig godkjenning for nettsalg, og Helse- omsorgsdepartementet sier de vurderer om det er behov for å endre reglene.