«Kjære Haddy. I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din fremstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner.»

Slik innleder bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, Line Oma, et offentlig Facebook-innlegg rett før klokken 12 fredag. Bakgrunnen er utgivelsen av boken Dagbok 13. desember–13. februar av Haddy Njie, Trond Giskes kone. Boken tar for seg perioden rundt varslene mot Trond Giske, som førte til at han måtte trekke seg som nestleder.

«Å stå frem som offentlig varsler mot det som da var en av Norges mektigste menn, var ikke lett. Den gang satt jeg flere kvelder knytt i angst for hvilke konsekvenser det kunne gi meg personlig. Jeg gjorde det likevel. I går kom det som oppleves som represaliene», fortsetter Oma.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Haddy Njie: Må tåle å bli motsagt

«Jeg setter pris på at Line Oma forteller om sin opplevelse av boka, og jeg forstår godt at det er vondt for henne at den kommer ut», skriver Haddy Njie i en e-post til Aftenposten.

Hun skriver videre: «Men på samme måte som hun står ved sin sannhet, og ved det hevder at Trond snakker usant, må jeg få stå ved min og den dokumentasjonen jeg har hatt tilgang på i sammenheng med boka.»

Trond Giskes kone skriver videre at det « kan godt hende jeg undervurderer hvor hardt mine ord kan ramme. Det har jeg godt av å utfordres på.»

Og hun avslutter:

«Jeg hører gjerne mer om det Oma beskriver om sine opplevelser både som mor, varsler og politiker. Men jeg kommer fortsatt til å mene at vi alle, også varslere, må tåle å bli motsagt.»

I boken skriver Njie at Giskes advokater rådet ham til å gå til rettssak mot Ap, fordi «de mener bevisinnsamlingen er svært betenkelig og bare innrettet på å underbygge varslernes versjoner. De mener det er kritikkverdig at partiet er både dommer og etterforsker.»

Oma mener Njie tråkker på hennes og andre varsleres historier om seksuell trakassering, og at Njie kaller henne for en løgner.

«I februar 2018 ønsket Trond Giske å beklage til meg personlig. I går anklager dere meg for løgn. Jeg føler meg nesten trakassert på nytt», skriver hun videre.

Aftenposten har tatt kontakt med både Oma og Giske for å få kommentarer, men har så langt ikke fått tilbakemelding.

Varslet om hendelse på ambassaden i New Delhi

Oma ble valgt inn for Arbeiderpartiet i bystyret i Oslo i høst. I januar 2018 sto hun frem i mediene som varsler. Hendelsen hun varslet om, skal ha skjedd i oktober 2010. Da var Oma 23 år gammel og jobbet som praktikant på den norske ambassaden i Indias hovedstad New Delhi. Trond Giske var den gang 43 år og næringsminister på offisielt besøk.

Oma har fortalt at Giske presset henne opp mot veggen og kysset henne mot hennes vilje, på kvelden etter et offisielt arrangement.

– Jeg vil fortelle alle de andre som har opplevd ting, at det er trygt å varsle til Arbeiderpartiet. Jeg er blitt godt behandlet og tatt på største alvor etter at jeg gikk til Jonas Gahr Støre med min historie i romjulen, sa hun til NRK.

Fredag kveld skal Haddy Njie være gjest hos Lindmo på NRK. Her kommer det frem at hverken hun eller Trond Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

– Men jeg tror at man kan sette andre mennesker i en situasjon de opplever som veldig ubehagelig eller upassende eller at grensene deres blir presset, uten at den som har makt forstår det, sier Njie i programmet Lindmo, som sendes på NRK i helgen.

Saken oppdateres.

Boken er tema i ukens Aftenpodden. Her kan du høre: