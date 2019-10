Biler står fast i snøen på E134 mellom Notodden og Kongsberg. Veien helt stengt.

Politiet opplyser på Twitter at flere biler står fast på strekningen, og at det er sendt brøytebiler fra både Notodden og Kongsberg for å bistå.

Veien er helt stengt på strekningen.

#Meheia kl.2053: Biler står fast på E134 på Meheia på grunn av kraftig snøfall. Veien er nå helt stengt. VTS er varslet og vil sende brøytebiler fra Notodden og Kongsberg. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) October 3, 2019

Kaoset har oppstått på grunn av et kraftig snøfall, sier trafikkoperatør Stian Molteberg i Statsens vegvesen til Aftenposten.

– Det er en god del bilister med sommerdekk, som naturlig nok har fått en del problemer med å komme seg frem, sier han.

Molteberg forteller at både brøyte- og saltbil er på vei, men har ikke oversikt over hvor mange biler som er rammet av det kraftige snøfallet.

– Men vi har fått flere telefoner fra passasjerer med sommerdekk, som ikke tørr å kjøre videre. Hvis man har tenkt seg over der, så må man ha vinterdekk.

Meteorologen: Skift om til vinterdekk

Meteorologene meldte i går at det ville komme snø østafjells. Det kan bli 10–15 centimeter på det meste, og på grunn av den kalde luften, er det mulig at snøen blir liggende en stund.

– Det blir minusgrader og frost i høyden. Jeg ville ikke anbefalt noen å kjøre med sommerdekk, sa statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt til Aftenposten onsdag.

Til helgen er det også stor sjanse for høstens første frostnatt.

Bur du i låglandet innanfor det blå området? 🏠 Då er det stor sjanse for at du får oppleve haustens første frostnatt i helga 🥶 #SørNorge pic.twitter.com/sIDGkdOtSK — Meteorologene (@Meteorologene) October 3, 2019

