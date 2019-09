Overgrepstiltalt hevder seg uskyldig rammet

Mannen fra nordlandskommunen Tjeldsund er tiltalt for seksuelle handlinger mot åtte unge gutter over en periode på fem år, skriver VG. Handlingene skal ifølge tiltalen ha skjedd en rekke steder i kommunen med bare 1.260 innbyggere. Opprinnelig omfattet saken mellom 30 og 40 fornærmede, men mange av sakene er henlagt på grunn av foreldelse.

Den tiltalte nekter for å ha forgrepet seg på de åtte guttene. I retten tirsdag vedgikk han at han hadde hatt et vennskapelig forhold til flere av guttene og sa at ulike hendelser måtte ha blitt misforstått. Han mente seg utsatt for en heksejakt.

– Det er noen som har laget dette til. Det er organisert. Det er så rart at alle avhørene er likedan. Fra 40 år siden til nå. Avhørene er så like, svarte mannen på spørsmål fra aktor Siv Remen.

Mannen ble pågrepet i 2017 etter å ha kommet under mistanke for overgrep helt tilbake til 1970-tallet. Etter en tid i varetekt ble han løslatt.