(Fædrelandsvennen): – Dette er et enormt framsteg og løft for kriminalomsorgen. I utgangspunktet har Norge verdens beste kriminalomsorg, men Agder fengsel legger til rette for kriminalarbeid på en helt ny måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til Fædrelandsvennen.

100 av plassene er lagt til den 65 dekar store avdelingen i Mandal, mens de resterende 200 plassene havner på den 95 dekar store avdeling i Froland.