Politiet bekreftet fredag at dødsårsaken er kvelning.

Etter at kvinnen ikke hadde møtt på jobb mandag og tirsdag, så meldte kolleger av kvinnen ifra til politiet, som igjen sendte en patrulje til kvinnens bopel.

– Da politifolkene tok kontakt på adressen, var siktede inne i kvinnens leilighet, forteller politiadvokat Jon Skarpeid til Aftenposten.

Siktede bor i Moss, men ikke på samme sted som kvinnen.

Politifolkene fattet etter kort tid mistanke om at det kunne ha skjedd noe kriminelt, og gikk grundig til verks i letingen etter kvinnen.

– De fant henne død i hennes egen bil. Hun lå gjemt i den forstand at hun var tildekket, sier Skarpeid.

30-åringen kom ikke med noen innrømmelser overfor politifolkene der og da, men noen timer senere erkjente han de faktiske forhold i et avhør. Det betyr at han har erkjent å ha forårsaket kvinnens død, men at han ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Fredag bekrefter politiet at den 56 år gamle kvinnen ble kvalt. De pårørende er blitt orientert om dette.

– Vi fikk den foreløpige obduksjonsrapporten torsdag kveld. Den viser at hennes død skyldes kvelning, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Skarpeid ønsker ikke å kommentere omstendighetene rundt drapet ytterligere. Etterforskerne kartlegger nå hendelsesforløpet blant annet ved hjelp av ulike elektroniske spor.

– Vi prøver å danne oss et bilde av hendelsesforløpet. Når og hvor hun døde er sentrale spørsmål, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva vi vet nå, sier Skarpeid.

Han ønsker heller ikke å si noe om hva slags relasjon drapsofferet og siktede hadde.

– De hadde en relasjon, men de er ikke i familie og var ikke kolleger.