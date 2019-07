Vårt Land: Aktivister ringer hjemland for å stoppe asylreturer

Aktivister har ved flere tilfeller kontaktet land som asylsøkere tvangssendes til, for å hindre at landene tar imot dem. Det bekrefter både Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Antirasistisk Senter og Refugees Welcome Norway (RWN).

– Jeg kjenner til flere grupper som har jobbet tett inn mot myndigheter i mottakerland, sier kampanjeleder Linn Landro i RWN til Vårt Land.

Også generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS bekrefter at de vet at dette skjer.

Minerva publiserte før helgen en artikkel om den afghanske støtteorganisasjonen for hjemvendte flyktninger, Afghanistan Migrants Advice and Support Organization, og dens leder Abdul Ghafoor. Han kontaktet afghanske myndigheter i et forsøk på å stanse utsendelsen av Abbasi-familien.

Etter at familien hadde landet i Istanbul, oppfordret han medlemmene av en støttegruppe på Facebook til å fortelle afghanske myndigheter at moren i familien var bevisstløs. De ble bedt om å ta direkte kontakt med den afghanske statssekretæren for flyktninger og lederen for returer i departementet.

Å medvirke til at en utlending skal kunne unndra seg en utsendelse fra Norge og ha et ulovlig opphold i riket, kan være straffbart, skriver Politiets utlendingsenhet i en epost til avisen.

NOAS, Antirasistisk Senter og RWN frykter mistenkeliggjøring av aktivistene.

– Jeg ser ikke noe problematisk i det, så lenge informasjonen som gis er korrekt, sier Austenå.