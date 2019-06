Grund har tidligere arbeidet som spesialrådgiver i Helsedepartementet og som rektor på Høgskolen i Akershus. Han mener den nye toppsjefen ved OUS må ha flere egenskaper for å takle den krevende rollen som øverste leder ved landets største sykehus, som har over 20.000 ansatte.

– Det er som å måtte jobbe som fyrbøter i helvete, sier professoren:

– Han eller hun må ha en personlig evne til å håndtere mennesker og ha nok faglig autoritet til å kommunisere med fagfolkene som jobber ved sykehuset. Samtidig må toppsjefen ha en inngående forståelse for politikk og systemene som sykehuset er en del av, sier Grund.

Spekter

Konfliktene har bygget seg opp

Nåværende toppleder ved OUS, Bjørn Erikstein, valgte mandag å varsle sin avgang. Det skjedde etter et ekstraordinært styremøte, som kom i stand fordi tillitsvalgte, som representerer 20.000 ansatte, hadde erklært mistillit mot ham.

Fem av åtte styremedlemmer stemte for fortsatt tillit til Erikstein. Han valgte likevel å trekke seg som toppsjef, og går nå over til en rådgiverstilling der han beholder 80 prosent av direktørlønnen på 2,2 millioner kroner.

Den konfliktfylte situasjonen ved OUS har bygget seg opp gjennom hele våren i forbindelse med uenigheter om planene for nye sykehus i Oslo. 20. juni vedtok Helse Sør-Øst å gå videre med planene om å legge ned Ullevål og bygge et nytt sykehus på Aker og et på Gaustad.

– Mange konfliktsituasjoner fremover

Jan Grund sier det ikke vil bli lettere å fylle sjefsstolen nå.

– Det vil være mange faglige, politiske og økonomiske konfliktsituasjoner fremover. Det er en av de viktigste og vanskeligste jobbene du kan ha i Norge nå, mener Grund.

Grund nevner John Arne Røtting i Forskningsrådet og Bjørn Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, som to solide kandidater til stillingen. Han mener også Grethe Aasved, direktør ved St. Olavs hospital, tidligere direktør i private Aleris, er en interessant kandidat.

Fakta: Toppledere ved Oslo universitetssykehus Sykehusene i Oslo ble slått sammen til Oslo universitetssykehus (OUS) i 2009. Erik Omland var konstituert administrerende direktør frem til Siri Hatlen tiltrådte 1. juli 2009. Hun gikk av som leder i juni 2011. Årsaken var den vanskelige situasjonen knyttet til styrets behandling av økonomisk langtidsplan og videre utvikling av det fusjonerte foretaket. Jan Eirik Thoresen var konstituert som leder for OUS frem til Bjørn Erikstein tiltrådte i desember 2011.

– Må tåle kritikk

Ole Trond Berg er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han mener det er avgjørende at en ny kandidat kan tåle kritikk, men samtidig ikke bli for autoritær.

– Kandidaten må ha fantasi og intellektuell styrke, for å kunne argumentere godt. Vedkommende må være sosialt dyktig. Og når noe går galt, må han eller hun ta ansvaret.

Olav Olsen

Vil se etter kvinner

Berg tror styret vil se etter dyktige kvinner og mener det finnes aktuelle kandidater blant dagens sykehusdirektører innenfor Helse Sør-Øst. Han nevner Nina Mevold, sykehusdirektør på Sørlandet, Alice Beate Andersgaard, Innlandet-direktør, og Inger Cathrine Bryne, Helse Stavanger-direktør.

Han er enig med Grund i at Grethe Aasved kan være en sterk kandidat. I tillegg trekker professoren frem to navn han mener kan bli oppfattet som kontroversielle valg: Nåværende OUS-rådgiver Just Ebbesen og Jan Frich, direktør i Helse Sør-Øst.

Får ekstern hjelp til å finne toppsjef

Tirsdag ble det klart at viseadministrerende direktør Morten Reymert skal konstitueres som toppsjef fra 1. juli og inntil en permanent kandidat er på plass.

Gunnar Bowim, styreleder i OUS, sier at de nettopp har startet prosessen med å finne en kandidat.

Audun Braastad/ NTB scanpix

Et styreutvalg, som består av Bowim selv, Anne Carine Tanum, nestleder i OUS-styret og ansattrepresentant Aasmund Bredeli, skal jobbe med å finne en ny kandidat etter Erikstein.

Bowim forteller at de skal få ekstern hjelp og gå bredt ut i jakten på den rette kandidaten.

– Det er en veldig krevende og omfattende lederoppgave, men det er også en privilegert jobb. Oslo universitetssykehus har en god drift og dedikerte ansatte, som strekker seg lenger enn hva en leder kan forvente seg. Det er også et oppdrag som betyr mye for hele samfunnet og for dem som mottar sykehustilbudet, sier Bowim om jobben.

Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport

– Avgjørende at lederen tar de ansatte med på råd

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, mener det er viktig at den nye lederen tar faglederne ved sykehuset på alvor.

– Ledelsen må kunne samarbeide godt med dem som driver den daglige driften ved sykehuset og ta dem med på råd når planene om nye sykehus skal legges, sier Grimsgaard.

Heiko Junge / NTB scanpix

Christer Mjåset er visepresident i Legeforeningen og tidligere foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved OUS. Han sier at neste direktør har en stor jobb foran seg.

– Det blir viktig å bygge ned skansene og få de ansatte med på laget, sier han.

Mjåset mener det nå må tenkes nytt i ledervalget.

– Partssamarbeidet har gått i stå. Jeg tror det bør hentes inn nytt blod utenfra.