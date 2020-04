Til NTB opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt at det er snakk om to personer på to forskjellige motorsykler som begge havnet utfor veien.

De involverte er to menn i starten og midten av 30-årene.

Begge ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. For en av dem er det kritisk. Tilstanden på den andre mannen er ukjent.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.52.