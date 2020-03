Uvær stenger fortsatt fjelloverganger

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler søndag kveld, mens kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn får kjøre i kolonne.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt på grunn av uværet. Det samme er fylkesvei 53 mellom Årdal og Tyinkrysset.

E6 har vært stengt flere steder i Troms og Finnmark i helgen. Fjellovergangen på Kvænangsfjellet var fortsatt stengt søndag kveld, mens det er kolonnekjøring over Sennalandet og Hatter. Sistnevnte kan bli stengt på kort varsel.

E69 er stengt ved Skipsfjordhøgda bom, mens Nordkapptunnelen til Hønsa er stengt på grunn av uværet.

I Nordland er E6 over Saltfjellet åpnet igjen for trafikk, etter en periode med kolonnekjøring.