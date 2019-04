Ulykken skjedde ifølge Sør-Øst politidistrikt ved Gråsteinsvann.

Et redningshelikopter har landet på stedet for å fly mannen som ble meldt hardt skadet til sykehus, men etter en stund bekreftet politiet at mannen er død.

En annen mann, som var den som meldte fra om ulykken, tas hånd om av ambulansepersonell på stedet. Han skal være lettere skadet, opplyser politiet på Twitter.