Vegtrafikksentralen om påsketrafikken: – Bilistene må regne med en time kø flere steder

– Akkurat nå er det mye kø og de lengste kødannelsene ser vi på riksveiene, sier trafikkoperatør Andreas Larsen i Vegtrafikksentralen region sør til NTB.

Han overvåker trafikken i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Bilistene som reiser østover ned fra fjellet må egne med å stå opp mot én time i kø. På riksvei 7 mellom Gol og Hønefoss er det 40–45 minutter lang kø. På E16 mellom Hønefoss og Sandvika er det forsinkelser på rundt 50 minutter.

– Det er også en god del trafikk i Drammen og Kongsberg, sier han.

– Tett trafikk

Vegtrafikksentralen region øst overvåker trafikken i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. I morgentimene gikk trafikken pent og pyntelig for seg, uten kødannelser. Trafikken har tatt seg noe opp siden da.

Det er nå tett trafikk og stedvis mindre køer på E6 Hafjell-Lillehammer og saktegående kø på streningen Lillehammer-Hamar. Det er tett trafikk på Rv. 25 Trysil – Elverum og kø gjennom Elverum sentrum, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

– Det er ikke noen store forsinkelser. Men det er tett trafikk i hovedinnfartsårene, men det sprer seg greit, sier Ole-Fredrik Haugen i Vegtrafikksentralen region øst til NTB.

– Tidvis helt stopp

Det meldes også om store forsinkelser på veiene vestover.

– Det er lange køer på E16 mot Arna og Åsane. Det går faktisk tregt allerede fra Dale og helt inn til Bergen, sier trafikkoperatør Roger Nedberge Hille i Vegtrafikksentralen region vest til NTB.

– Vanligvis tar det én time å kjøre denne strekningen, men nå er det tidvis helt stopp. Jeg vil anslå at det i hvert fall vil ta det dobbelte, sier han.

Det er én time ventid sørover på Lavik-Oppedal. Trafikken er økende, skriver Vegtrafikksentralen region vest på Twitter.

Trafikken spres mer utover

På hovedveiene fra hovedstaden og mot fjellet var det kø og om lag en halvtimes forsinkelse under utfarten onsdagen før påske. Ellers bar trafikken preg av å være godt spredt. Vegvesenet forventer det samme når bilistene returnerer fra påskefjellet.

– Tidligere dro flere hjem til bestemte tider, men de siste årene har vi sett en stadig større tendens til at trafikken brer seg utover. Vi forventer derfor at trafikken ned fra fjellet blir jevnt fordelt, med en liten overvekt mandag, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Statens vegvesen region Øst.

Venter størst trafikk mandag

Statens vegvesen venter at det blir størst trafikk mandag ettermiddag og kveld.

– Det er meldt fint vær flere steder under påskeferiens siste dag. Vi tror derfor at flere utsetter hjemreisen til senere på ettermiddagen og at trafikken kan bli mest påtrengende da, sier Wahlstrøm.

På veiene østover blir det tradisjonelt fort kødannelser fra Lillehammer og Mjøsbrua og ved Kolomoen, der riksvei 3 møter E6. Wahlstrøm ber folk bergene god tid og sjekke alternative ruter på 175.no, dersom man opplever hindringer på veien.