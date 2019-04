– For hvert vikingskip vi bygger, blir det vanskeligere å få tak i eik. Vi sliter virkelig med dette, forteller Jan Vogt Knudsen.

Han har ledet byggingen av kopier av Osebergskipet og Klåstadskipet på Vikingodden i Tønsberg. Til høsten starter båtbyggerne på en kopi av Gokstadskipet. Men pr. i dag har de bare 5–10 prosent av materialene de trenger.

– Det er en skam at det er blitt slik. Eikebestanden i Norge er stor nok til at båtbyggerne burde finne gode nok emner her i landet, mener arboristen Erik Solfjeld, en av landets fremste eksperter på treets rettssikkerhet.

Konsekvensen kan bli at det nye Gokstadskipet må bygges med eik fra Danmark.

Fakta: Trærne kan bli flere hundre år gamle Eiketrærne kom til Skandinavia i steinalderen. På den tiden hadde eika større utbredelse enn nå. For rundt 2500 år siden inntraff en klimaforverring, som drev eikeskogen tilbake. Eika ble utsatt for en voldsom hogst under seilskutetiden, særlig på Sørlandet. De eikeskogene som finnes i dag er bare må rester av de tidligere skogene som fantes i Norge. Globalt finnes det rundt 450 ulike arter av eik. To av disse finnes i Norge. Eiketrærne kan bli svært gamle, og de fleste hule eiker i Norge i dag er eldre enn 200 år. Kilde: Store norske leksikon/Miljødirektoratet

Tor Stenersen

Leter etter eik over hele Østlandet

Båtbyggerne er avhengig av eik for å kunne bygge et vikingskip. Eiken gir dem emner til spantene. Men ett tre gir bare ett eller to slike emner. Det vil si at kanskje bare 5 prosent av treet benyttes.

– Det er jo tragisk å felle ei eik bare for det. Derfor jakter vi på eiketre som likevel skal felles, forteller Jan Vogt Knutsen.

Båtbyggerne bruker nå et årsverk på å lete over hele Østlandet etter trær som kan brukes. Langt fra alle er egnet. De største grenene må være tykke som lår.

– Vi er interessert i grenene og stammen, og vi trenger rundt 60 såkalte krokemner. I tillegg skal vi ha trær til kjøl, bordgang og mast og annet så det går med rundt 50 trær til ett skip

Setter søkelys på forvaltningen av eiketrær

Båtbyggernes utfordringer har aktualisert et betent tema innen forvaltningen av den norske eika. Såkalte hule eiker, trær med et indre hulrom, har lovfestet beskyttelse gjennom en forskrift til naturmangfoldloven.

Terje Pedersen/ NTB scanpix

Hulrommene har en viktig betydning for hundrevis av arter – trolig så mange som 1500 ulike arter. Men denne betydningen blir først fremtredende når eika blir gammel, hul og døende. Friske trær har ikke den samme rollen.

Ifølge Erik Solfjeld vil ingen være uenig i at det riktige er å legge igjen eik med hulrom og råteskader så nær vokseplassen som mulig, etter et vindfall eller felling.

– Men når friske trær felles, blir det ofte bestemt at også disse skal bli liggende. Argumentet er at de med tiden kan få denne betydningen når de råtner. Dette kan ikke være riktig. Jeg mener vi må komme til en bedre og mer helhetlig forståelse av problemstillingene, slik at vi i større grad kan tillate bruk av felte, friske eiker til for eksempel båtbygging, sier Solfjeld.

Gisle Bjørneby

Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mener båtbyggernes utfordringer viser hvor viktig det er å ta vare på eika. Etter hennes mening, er det ikke nødvendig med noen endring av lovverket.

– Men det er viktig å se forskjellen på de eiketrærne som faller inn under forskriften. Hvis det felles ti trær, og åtte av disse er råtne, så burde det være greit å bruke de to friske til for eksempel båtbygging. Vi må finne fleksible løsninger, sier hun.

Fakta: Dette sier loven Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) har som formål å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold gjennom bærekraftig bruk og vern. Ifølge loven skal det tas særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand. I en egen forskrift er det utpekt fem naturtyper som er gitt et slikt vern: kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark, slåttemyr og hule eiker. Eiketrær som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker.

Oppfordrer arboristene til en liten dugnad

Båtbyggerne i Tønsberg anslår at de i dag har materialer til fem spanter. De trenger emner til 17–18 spanter. De har alliert seg med trefellere og fylkesmenn som gir beskjed når fellingstillatelser blir gitt.

Det forrige skipet de bygde, Klåstadskipet, hadde alle krokemnene sine fra Vestfold og Telemark. For å finne trær til kjøl og bordgang, ble de nødt til å dra til Danmark. Dit må de kanskje dra for Gokstadskipet også.

Arboristen Erik Solfjeld mener det burde kunne unngås. Han oppfordrer kollegene sine på Østlandet til å samle seg om liten dugnad for å skaffe til veie trær med gode emner til Gokstadskipet.

– I tillegg bør vi lempe litt på praktiseringen av loven. Nå overtolkes lovverket, mener han.