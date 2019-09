De evakuerte under Veslemannen får flytte hjem igjen

Torsdag kveld raste endelig det mye omtalte fjellpartiet Mannen i Rauma kommune.

Fredag kunne geologene slå fast at det aller, aller meste av den «aktive» delen av fjellet nå var rast.

– Det var et stort skred som gikk i går, og det nedre «Spiret» gikk ut. Vi har vært oppe og sett i dag. Det er noen skredkanter som fortsatt raser, men vi har fått bekreftet at det ikke er noen bevegelser lenger oppe. Det ser stabilt og bra ut, sa geolog Lars Harald Blikra. Lars Harald Blikra

Dermed kunne han også nedjusterte farenivået fra rødt til grønt.

Det førte også til at politiet opphevet ferdselsforbudet i området. Dermed kan de evakuerte beboerne flytte hjem igjen.

– Det er liv og helse som betyr noe. Det er det som er bakgrunnen for ferdselsforbudet som var. Når de går ned til grønt farenivå, så kan det eksisterende forbudet oppheves. Det betyr også at toget nå kan gå igjen på Raumabanen, sier politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen.

Han ble spurt om hva det betyr for politiet at dette oppdraget nå er over.

– Det er ikke så viktig for politiet, men umåtelig viktig for dem som bor her. Det vanskelige for oss er at vi må tvinge folk fra gård og grunn. Det er vi veldig glade for at nå er over, sier politimesteren.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma var naturligvis en veldig glad mann.

– Dette er en merkedag for raumasamfunnet. Nå er vi veldig glade for at dette har kommet til en ende, sier han.

