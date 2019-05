Prinsesse Märtha Louise starter nytt selskap

Under turneen «The Princess and The Shaman» som starter i Danmark på søndag, markedsføres kurset som holdes under arrangøren «PML International». Likevel er det prinsessens enkeltpersonforetak «Prinsesse Märtha Louise Kulturformidling» som er arrangør, ifølge prinsessens manager Carina Scheele Carlsen til Dagbladet.

Manageren opplyser at prinsessen vil etablere et nytt aksjeselskap innen kort tid.

– «PML International» er nok et selskap som kommer til å bli registrert, men vi har ikke kommet så langt ennå, sier Carlsen til avisen, og understreker at navnevalget foreløpig ikke er fastsatt.

I fjor høst varslet prinsessen og hennes samarbeidspartner Elisabeth Nordeng at de ville gå hver sin vei, elleve år etter at de to startet «Engleskolen» og selskapet Soulspring sammen.

Om få dager skal prinsessen og hennes nye kjæreste, den selverklærte sjamanen Durek Verrett, sammen ut på turné. Paret offentliggjorte forholdet søndag, nøyaktig én uke før turneen sparkes i gang, og billettsalget har økt betydelig etter dette.

Prinsessens bruk av prinsessetittelen under foredragsturneen har skapt debatt, og Slottet opplyste torsdag at de kommer til å være i dialog med prinsessen knyttet til markedsføringen av hennes næringsvirksomhet.