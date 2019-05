Veksten er på mellom 0,3 og 0,5 prosent.

Kommunal- og moderniseringsministeren argumenterer for at den lave veksten gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.

– Krevende budsjett

– Så forstår jeg at det er krevende å sy sammen kommunebudsjettet, men det er et godt rom for å øke tjenestetilbudet og ikke minst ha mer effektive tjenester, sier Monica Mæland (H).

Tirsdag la regjeringen frem kommuneproposisjonen for 2020 sammen med årets reviderte statsbudsjett.

Det går bra i Norge, og dermed strammes kommuneøkonomien inn. Listen over antall kommuner som overvåkes fordi de har dårlig råd, reduseres.

Regjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Fylkeskommunene får mindre i 2020 enn i 2019. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner.

Færre ungdommer

I kommunene er det særlig pensjonsutgiftene som går ned. For fylkeskommunene blir det en videre nedgang i antall elever i videregående.

– Vi har lagt opp til å dekke demografiutgiftene. Kommunene får økte utgifter, mens fylkeskommunene har nedgang i sin demografi fordi det blir færre 16- og 18-åringer. Vi ser også at kommunenes utgifter til demografi i år er lavere enn det vi la opp til i fjor, skatteinngangen er høyre enn det vi la opp til og kommunenes resultater er god, sier Mæland.

Færre skal få bostøtte

4200 færre kommer til å motta bostøtte i 2019, et netto kutt på 3100 mottagere, etter det NTB erfarer.

Nylig lovte kommunalminister Monica Mæland (H) at regjeringen skal bruke 66 millioner kroner mer på bostøtte i 2019, noe som gjør at 1100 nye husstander kommer inn i ordningen.

Men samtidig faller altså flere tusen husstander, etter det NTB forstår, ut av bostøtteordningen. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag formiddag, fremgår det derfor at bostøtten totalt sett kuttes med 22,8 millioner kroner.

I saldert budsjett for 2019 er det lagt til grunn at i gjennomsnitt 89.200 mottagere ville motta i gjennomsnitt 31.600 kroner i bostøtte per husstand.

Mindre til skredsikring

Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for å kutte 180 millioner kroner til skredsikring av riksveier, etter det NTB erfarer.

– Det foreslås å redusere bevilgningen til skredsikring av riksveier. Reduksjonen skyldes at sluttoppgjør på E6 Indre Nordnes – Skardalen ikke forventes utbetalt i 2019, og at enkelte 2019-tiltak ble gjennomført i 2018, heter det.

Sparer på forsinkelse og AAP

Også forsinkelser har bidratt til at regjeringen sparer penger på kort sikt.

Regjeringen hanker i revidert nasjonalbudsjett for 2019 inn over en halv milliard kroner på å skyve på planleggingen av Ringeriksbanen, etter det NTB erfarer.

Også endret ordning og færre mottagere gjør at regjeringen i revidert budsjett sparer 2,2 milliarder kroner på utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP).

Noen av dem som mister AAP-støtten, avklares til uføretrygd.

Mens det i fjor var rundt 132.700 personer som mottok AAP, anslås gjennomsnittlig antall mottagere i 2019 å bli rundt 118.100, en reduksjon på 9100 mottagere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i saldert budsjett.