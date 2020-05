I mange uker har regjeringen snakket om at flere skal kunne testes for koronaviruset. Det er en helt avgjørende del av den nasjonale strategien fremover.

Nå bygges kapasiteten kraftig opp, meldte myndighetene forrige uke. I praksis er det kommunene som må møte disse kravene.

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å ruste opp testkapasiteten til å kunne teste fem prosent av innbyggerne i uken. Kommunene har mai måned på seg til å få til dette.

Det kan se ut til å bli lettere sagt enn gjort.

Mer testing krever mer smittevernutstyr. I Oslo-området merker de at presset på dette er stort. Tirsdag sendte Oslo kommune sammen med nabokommunene Bærum, Nordre Follo, Ullensaker og Lillestrøm et brev til Helsedirektoratet. Der ble utstyrsproblemene tatt opp.

I brevet, som Aftenposten har fått tilgang til, kommer det frem at de nye testkravene gjør at utstyrsmangelen blir enda mer presserende:

«Nasjonale myndigheter forutsetter at kommunene på svært kort varsel kan teste opp mot 5 % av sine innbyggere, og det er ingen garantier for at kommunene vil få nok utstyr til å gjennomføre testing.»

Jan Tomas Espedal

«Svært kritiske»

Kommunene «er svært kritiske» til fordelingen av utstyr. I dag koordineres utstyrsjakten nasjonalt. 70 prosent av smittevernutstyret går til sykehusene, mens 10 prosent beholdes sentralt som en sikkerhet. Kommunene tildeles 20 prosent.

– Det må være en balanse mellom statens forventninger og hva de gir. Når de sier at testkapasiteten skal økes vesentlig, er det naturlig at det samme skjer med andelen utstyr som går til kommunene, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap).

Oslo kommune skal greie å organisere og skaffe menneskene som skal gjennomføre testingen, ifølge Steen. Men hvis kommunene skal få til å møte kravene om betydelig utvidet testing, forutsettes det at kommunene får utstyret og ressursene som kreves, argumenterer han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog varsler at de vil gå i en dialog med kommunene om dette. Myndighetene er åpne for å omfordele utstyr, understreker både han og helseminister Bent Høie overfor Aftenposten.

– Hvis kommunene mangler utstyr for å gjennomføre testene, vil vi måtte se på det og hjelpe dem, sier Høie.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Forsyningene har tørket opp

Det er særlig smittevernfrakker og åndedrettsvern (masker) som er vanskelig å få tak i for kommunene. I brevet fastslår de at det er «umulig» å skaffe dette «gjennom våre kanaler».

De mener det «skaper stor usikkerhet» når Helsedirektoratet «både kommuniserer at den nasjonale ordningen vil sørge for smittevernutstyr, samtidig som kommunene blir bedt om å skaffe smittevernutstyr selv».

– Her har forsyningene tørket opp. Staten må stille opp og skaffe smittevernutstyret vi trenger for å gjøre denne testjobben, mener Steen.

Det trekkes frem flere områder som gjør det vanskelig for kommunene selv å skaffe utstyr. Det handler blant annet om:

Usikkerheten for hva de kan forvente av den nasjonale ordningen.

Konkurransen med Sykehusinnkjøp, helseforetaket som står for utstyrsinnkjøp på nasjonalt nivå.

Det er mange useriøse aktører på markedet.

Prisene har økt «med flere hundre prosent».

– Vi er lydhøre overfor kommunene og vil forsikre oss om at de har tilstrekkelig utstyr, bedyrer Guldvog.

Mener myndighetene overså utfordringer

Oslo kommunes bekymring for hvordan de skal greie å møte myndighetenes testkrav, er ikke ny.

Det er en debatt som har pågått internt i flere uker.

«Oslo kommune ruster opp testkapasiteten og følger prioriteringene fra nasjonale myndigheter. Likevel opplever kommunen at nasjonale myndigheter har oversett hvilke kapasitetsutfordringer det nye testregimet vil påføre Oslo», heter det i en situasjonsrapport for Oslo fra 24. april, som Aftenposten har fått innsyn i.

Testing, smittesporing og isolering er nå de tre sentrale elementene i kampen mot koronaviruset. Kommunen har hovedansvaret for alle tre.

– Regjeringen får stå på scenen og markedsføre sine ideer, mens kommunen må gjøre jobben, sier Steen.

Jan Tomas Espedal

Økt testing lar vente på seg

Norge skulle teste flere etter påske. Likevel falt antallet tester i ukene etter. Torsdag forrige uke ble testkriteriene utvidet, men foreløpig synes ikke dette i antallet daglige tester.

Denne helgen var antallet tester nasjonalt på et lavere nivå enn tidligere helger.

Aftenposten har spurt Norges helsetopper om hvorfor. De peker på spesielt to årsaker:

Det er generelt færre som har luftveissykdommer i samfunnet nå. Derfor er det ikke så mange som har symptomer.

Driften rundt de nye kriteriene er ennå ikke kommet ordentlig i gang.

Langt unna fem prosent

Slik testbehovet i Oslo er i dag, er situasjonen håndterbar, mener Steen. Med dagens kapasitet kan det i Oslo testes rundt 7000 i uken.

– Det kan utvides ytterligere. Men det er langt fra 7000 til 35.000, som er fem prosent av befolkningen i Oslo. Skal vi dit, må vi finne andre løsninger, sier Steen.

Det kan innebære behov for hjelp fra sykehuspersonell.

Mandag ettermiddag understreket assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det «er fullt mulig» for kommunene å teste fem prosent av befolkningen i uken.

– Det å ta tester, tar ikke mange sekundene. Å ha et system og logistikk rundt det er mer krevende. Det forstår vi er vanskelig, sa han.

– Vi tror ikke det vil være behov for en så høy testkapasitet på denne siden av sommeren. Men vi må bruke tiden vi nå har, til å planlegge og bygge opp en sånn beredskap, forklarte Høie.

Først om kommunene lykkes med å ruste opp kapasiteten, blir det aktuelt med massetesting av befolkningen for å få et tydeligere bilde av smittespredningen.

Fakta: Nye kriterier for test Alle som nå har mistanke om at de kan være smittet av koronaviruset, skal få gjennomføre test. Det jobbes nå med å bygge opp kapasitet i hele landet slik at det kan testes etter de nye reglene. Det er tester utviklet i Norge som gjør at myndighetene nå kan utvide testkapasiteten.

Etterlyser sporingsappen

Høyere testing vil trolig gi flere positive tester. Det vil øke presset på arbeidet med smittesporingen, påpeker helsebyråd Steen. Nå lurer han på hva som skjer med Smittestopp-appen, som han «ikke har sett noe til etter at den ble lansert på en scene» midtveis i april.

Appen testes nå i tre kommuner, opplyser Folkehelseinstituttet. Når det viser seg at appen er like god som den manuelle smittesporingen i kommunene, vil testen utvides til 15 nye kommuner. Etter dette igjen kan den være klar for bruk i hele Norge.

– Jeg er glad for at kommunene er utålmodige, sier Høie.