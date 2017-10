Barnehageassistent dømt til ti års forvaring

Dommen falt i Bergen tingrett fredag, melder NRK. Dommen er ennå ikke offentliggjort.

Mannen har erkjent straffskyld for overgrep mot fem av guttene, men har nektet for å ha begått overgrep mot de to siste, skriver Bergens Tidende.

Tiltalte benyttet seg av omsorgssituasjonen til å begå overgrep, slår Bergen tingrett fast.

– Sviktet grovt

I straffeskjerpende retning viser retten til at han «grovt har misbrukt tilliten som ledere, kollegaer og barna hadde til ham. Forsvareren har vist til at tiltalte var en flink assistent og en god kollega. Dette overskygges av at tiltalte i sin yrkesutøvelse sviktet grovt overfor ledere og kollegaer ved at han i det skjulte drev med overgrep mot bam som de sammen hadde omsorgen for.

Tiltalte har manipulert barna ved å opparbeide et nært forhold til dem, for så å innlede med beskjedne overgrep», heter det i dommen.

Han er også dømt til å betale til sammen 750.000 kroner i erstatning til guttene.

Saken mot barnehageassistenten startet 15. april i fjor da han ble pågrepet arbeidsplassen i barnehagen i Bergen.

Han ble siktet for å ha forgrepet seg på en gutt i barnehagen han arbeidet i. På grunn av guttens lave alder ble han siktet for grov voldtekt.

Etter noen timer på Bergen sentrum politistasjon innrømmet han at han hadde forgrepet seg på fem gutter i to bergensbarnehager.

– Tre år strafferabatt

Aktor Magne Sylta sier dette i en kort kommentar til Bergens Tidende:

– Jeg er veldig tilfreds med at retten er enig i mitt syn på skyld- og straffespørsmål.

Han tok i sin prosedyre utgangspunkt i en fengselsstraff på i overkant av 13 år. Til slutt endte han med et straffeforslag på ti års forvaring, som altså også ble dommen.

– Hans tilståelse har hatt betydning, den kom tidlig og er viktig. Han skal ha uttelling for det, slik at straffen ligger på ti år, sa Sylta.